الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
حقيقة إزالة حي “أم الحمام” في الرياض
عاجل.. إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تصل لـ 340 مترًا
سارع بالتقديم.. “الصحة” توفر 232 فرصة تدريب عبر “تمهير” بمزايا تنافسية
حملة مفاجئة تضبط 8 مخالفين في جازان.. والكشف عن ما عثر عليه بحوزتهم
هيئة الفضاء تؤكد جاهزية الرواد لتنفيذ 14 تجربة بحثية علمية في الجاذبية الصغرى
هؤلاء ممنوعون من أكل الفجل!

الرئيسية

 /

محليات

 /

صندوق النفقة يسلّم 76 مليون ريال لـ 15 ألف مستفيد

صندوق النفقة يسلّم 76 مليون ريال لـ 15 ألف مستفيد

صندوق النفقة يسلّم 76 مليون ريال لـ 15 ألف مستفيد
٠٢:١٦:٣٢ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 76 مليون ريال كنفقات إلى أكثر من 15 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري 2876 مستفيدًا.

وأفادت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 108 مدن ومحافظات بمناطق المملكة كافة.

اقرأ أيضًا:

خطوات الدخول.. صندوق النفقة يُسلّم 52 مليون ريال لـ11.7 ألف مستفيد

صرف النفقة للمستحقين دون تأخير

ويهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضمونًا ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.

اقرأ أيضًا:

صندوق النفقة يسلّم 40 مليون ريال لـ 9200 مستفيد من الأسر المستحقة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ خدمة النفاذ الوطني الموحد السعودية اليوم صندوق النفقة وزارة العدل

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية

الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية

١٢:٠٨ م، الخميس، ٠٨ يوليو ٢٠٢١
جامعة الملك خالد: لتحقيق العدالة سمحنا للرجال بتدريس الطالبات

جامعة الملك خالد: لتحقيق العدالة سمحنا للرجال بتدريس الطالبات

٠٧:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٩ يناير ٢٠١٣
(الخارجية): إطلاق سراح المواطن المعتقل في تنزانيا

(الخارجية): إطلاق سراح المواطن المعتقل في تنزانيا

٠٥:٠٠ م، الأحد، ١٢ مايو ٢٠١٣
وفاة فتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع في جدة

وفاة فتاة ألقت بنفسها من الطابق الرابع في جدة

٠٦:٣٠ م، الخميس، ٠١ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *