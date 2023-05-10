ارتكب هذه الفاحشة.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في منطقة المدينة

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:

قال الله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

السطو المسلّح على عدة منازل

أقدم / رياض بن رضا بن عبد القادر جراح – سعودي الجنسية – على السطو المسلّح على عدة منازل،

وانتهاك حرمتها، وفعل الفاحشة بامرأة بالقوة وطعنها بسكين محدثاً بها عدة إصابات وإصابة نساء أخريات، وقيامه بالسلب.

توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة المختصّة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا.

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وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأيّد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / رياض بن رضا بن عبد القادر جراح، اليوم الأربعاء بتاريخ 20 / 10 / 1444هـ الموافق 10 / 5 / 2023م بمنطقة المدينة المنورة.

المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين أو ينتهك أعراضهم.

وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.