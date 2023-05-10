تكدس وزحام شديد في شوارع الدمام لليوم الثاني على التوالي

تواصل – فريق التحرير:

شهدت شوارع الدمام، صباح اليوم الأربعاء، ازدحامًا شديدًا، أدى لصعوبة حركة السير وتكدس السيارات.

وبسبب الزحام الشديد في شوارع حاضرة الدمام، وقعت العديد من الحوادث والتي أثرت على المواطنين وذهابهم لأعمالهم، بحسب “اليوم”.

وغالبًا ما تشهد شوارع الدمام ازدحامات شديدة في الفترة الصباحية، خاصة عند خروج الطلاب إلى مدارسهم.

كما خرجت بعض السيارات عن مسارها في محاولة للمرور والتغلب على حالة التكدس الموجودة.

تهور أحد السائقين

وفي الدمام أيضًا، وثق مقطع فيديو – نشر في وقت سابق – لحظة تهور سائق وتعريضه حياة الآخرين للخطر في الدمام.

ويظهر الفيديو السائق وهو يقود سيارته بطريقة متهورة وغريبة، الأمر الذي كاد أن يتسبب في حوادث.

وطالب مغردون بمعاقبة هذا السائق على فعلته خصوصًا وأن فعلته هذه كادت أن تتسبب في حادثة خطيرة.

سائق متهور

في وقت سابق، ‏تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة توقف وسط الطريق العام معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام”.

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