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وفاة شخص في حريق محل تجاري بـ جدة

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وفاة شخص في حريق محل تجاري بـ جدة

وفاة شخص في حريق محل تجاري بـ جدة

وفاة شخص في حريق محل تجاري بـ جدة
١٢:٥٦:١٠ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني بجدة تمكن من إخماد حريق في ورشة نجارة.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة، وحالة وفاة، بحسب ما أفادت في حسابها عبر موقع “تويتر”.

ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث، فيما أظهرت صورة رجال الدفاع المدني أثناء إخماد الحريق.

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حريق في ورشة نجارة

يأتي ذلك بعد الإعلان يوم الأحد عن إخماد حريق في ورشة نجارة.

وأظهرت صورة آثار الحريق دون أن يسفر عن سقوط إصابات.

وقبلها بيوم واحد، تمكن الدفاع المدني بالرياض عن إخماد حريق في أرض مسورة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.

ونشر حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، مشيرًا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

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