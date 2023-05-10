“الزكاة والضريبة” تدعو هذه المنشآت لتقديم إقراراتها عن شهري مارس وإبريل

تواصل – واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري مارس وإبريل الماضيَين، وذلك في الخامس عشر من شهر مايو الجاري كحد أقصى.

الهيئة تطالب المنشآت بسرعة تقديم إقراراتها

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة.

وذلك بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

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كما دعت “الزكاة والضريبة والجمارك”، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”.

وأكدت أن الرقم مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

ضريبة السلع ذات الآثار السلبية على الصحة

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل:

1 – المشروبات الغازية.

2 – مشروبات الطاقة.

3 – المشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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