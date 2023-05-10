في 6 مناطق.. “إنفاذ” يقيم 12 مزادًا لبيع وتصفية أكثر من 160 عقارًا

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم الأربعاء، عن إقامة 12 مزادًا علنيًا، وذلك بتاريخ 14 مايو 2023م.

مزادات متنوعة: سكني وتجاري وزراعي وصناعي

وأوضح أن المزادات تتنوع ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية أكثر من 160 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي.

بيان بالمزادات الواقعة في 6 مناطق مختلفة

وأضاف أن المزادات وتقع في 6 مناطق مختلفة في المملكة، وتشمل:

1 – مزادات البيان وجنوب نجد وواعد الإلكترونية، وتستعرض 35 عقارًا في منطقة الرياض

2 – مزادات سام الغربية ومكاسب مكة الإلكتروني، وتستعرض23 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة.

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3 – مزاد النور الإلكتروني ويستعرض 3 عقارات بمنطقة المدينة المنورة.

4 – مزاد ثمار والشرقية الإلكتروني ومزاد سما الحضوري، وتستعرض32 عقارًا في منطقة الشرقية.

5 – مزاد روابي عنيزة والقصيم الإلكتروني، ويستعرض 54عقارًا بمنطقة القصيم بمحافظ عنيزة في

6 – مزاد نسيم جدة الإلكتروني الذي يستعرض 14 عقارًا، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ من خلال هذا الرابط.

نبذة عن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 حيث يعمل على:

1 – إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

2 – الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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