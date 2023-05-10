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“الموارد البشرية”: 4 أهداف ومنجزات لمبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة

“الموارد البشرية”: 4 أهداف ومنجزات لمبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة

“الموارد البشرية”: 4 أهداف ومنجزات لمبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة
١٢:٥٣:٢٩ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهداف ومنجزات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة.

4 أهداف

وقالت الوزارة إن أهداف المبادرة تتمثل في الآتي:

1- تطوير إمكانيات السعوديين العاملين بالقاع.

2- رفع مستوى الكفاءة في عقود التشغيل.

3- تحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة.

4- رفع نسب التوطين والتشغيل والصيانة.

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وقالت الوزارة إنه تم توظيف أكثر من 132 ألف مواطن ومواطنة وتدريب نحو 3 آلاف مواطن ومواطنة، في حين وصلت نسبة التوطين في القطاع إلى 35%.

يُشار إلى أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة أُطلقت في عام 2019م، بصدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد دليل التوطين، بناءً على توجيه صادر من مجلس الوزراء بتفويض معاليه بإصداره وتعميمه على جميع الجهات، ومتابعة تطبيقه.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة مبادرة التوطين

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