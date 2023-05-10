تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

قال حساب المواطن إنه سيتم على مدار، اليوم الأربعاء، عملية إيداع الدفعة 66 – شهر مايو في حسابات المستفيدين.

يزداد الطلب يومًا بعد يوم على السلع والمنتجات في المملكة، مع استقرار الأسعار، خاصة بعد نمو الناتج المحلي وارتفاعه بنسبة 3.9%، حسب ما أعلن عنه جهاز الإحصاء.

أدانت المحكمة الجزائية في جدة، 18 متهمًا، بينهم 17 مواطنًا ومواطنة، إضافة إلى مقيم من الجنسية السورية، بتهمة التعاطي وحيازة 8 أصناف من المخدرات في أحد الشاليهات.

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

حظرت وزارة التعليم، استخدام أي أداة أو برنامج للتدخل، أو محاولة التدخل في تشغيل منصة “مدرستي”، أو أي نشاط يتم القيام به على المنصة.

ألزمت لائحة حماية حقوق المسافرين، التي تم طرحها عبر منصة “استطلاع”، شركات الطيران بتقديم تعويض لركاب الطائرات في حال تأخير الرحلة لأكثر من خمس ساعات.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا حول شروط ضم مدد الاشتراك.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي عند الشكوى من وجود نقص في الرواتب.

أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف” عن توفر وظائف مساعد إداري لحملة البكالوريوس “لا يشترط الخبرة”، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، للمواطنين المتواجدين خارج المملكة إجراء اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي في ست دول.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. بشرى من أرامكو والدفعة الجديدة لـ حساب المواطن تقترب وإعلان توقيت القبول بالجامعات

أخبار السعودية.. آلية سحب الأراضي المجانية من المستفيدين ومعايير صرف الدعم بـ حساب المواطن والتسجيل بالضمان الاجتماعي