أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من حساب المواطن وخصومات كبيرة على أسعار السلع وتعويضات لركاب الطائرات
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم يتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابه
قال حساب المواطن إنه سيتم على مدار، اليوم الأربعاء، عملية إيداع الدفعة 66 – شهر مايو في حسابات المستفيدين.
“خصومات كبيرة”.. أسعار السلع الغذائية والإلكترونية في المتاجر وأفضل العروض
يزداد الطلب يومًا بعد يوم على السلع والمنتجات في المملكة، مع استقرار الأسعار، خاصة بعد نمو الناتج المحلي وارتفاعه بنسبة 3.9%، حسب ما أعلن عنه جهاز الإحصاء.
أحكام رادعة.. السجن 80 عامًا لـ18 مدانًا بتعاطي المخدرات في جدة
أدانت المحكمة الجزائية في جدة، 18 متهمًا، بينهم 17 مواطنًا ومواطنة، إضافة إلى مقيم من الجنسية السورية، بتهمة التعاطي وحيازة 8 أصناف من المخدرات في أحد الشاليهات.
أعلاها 42.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مناطق المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.
تحذير من التعليم” للمعلمين عند استخدام منصة مدرستي
حظرت وزارة التعليم، استخدام أي أداة أو برنامج للتدخل، أو محاولة التدخل في تشغيل منصة “مدرستي”، أو أي نشاط يتم القيام به على المنصة.
لائحة حماية حقوق المسافرين: تعويضات من شركات الطيران للركاب في هذه الحالات
ألزمت لائحة حماية حقوق المسافرين، التي تم طرحها عبر منصة “استطلاع”، شركات الطيران بتقديم تعويض لركاب الطائرات في حال تأخير الرحلة لأكثر من خمس ساعات.
توضيح مهم من “التأمينات” حول شروط ضم مدد الاشتراك
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا حول شروط ضم مدد الاشتراك.
بالخطوات.. توضيح مهم من “الموارد” بشأن شكاوى راتب الضمان
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي عند الشكوى من وجود نقص في الرواتب.
رواتب تنافسية وبدلات وتأمين.. وظائف بـ”أرامكو سامرف” لحملة البكالوريوس
أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف” عن توفر وظائف مساعد إداري لحملة البكالوريوس “لا يشترط الخبرة”، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
بشرى سارة من تقويم التعليم للمواطنين خارج البلاد.. إجراء الاختبارات عن بعد في 6 دول
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، للمواطنين المتواجدين خارج المملكة إجراء اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي في ست دول.
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