بيان مهم من “التجارة” حول رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة بـ”البطاقة الائتمانية”

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة، أن المحلات التجارية لا يحق لها رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة عن طريق “البطاقة الائتمانية”.

ودعت الوزارة إلى رفع بلاغ عبر رقم” 1900″، حالة مخالفة المحلات التجارية هذا الأمر، مشددة على أنه لا يحق للمحلات رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية في حالة وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها.

تقديم البلاغات يتم عبر تطبيق “بلاغ تجاري”

وأوضحت الوزارة أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الرقم الموحد 1900، وذلك بعد رصد الوزارة لأسلوب جديد للنصب والاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات.

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وأضافت أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.

لا يشترط تحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية

وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقاً عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.

كما حذرت الوزارة المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث، حيث إنها تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.

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وأشارت إلى أن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق “بلاغ تجاري” الذي يمكن تحميله من خلال هذا الرابط.