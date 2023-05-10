إدمان الهاتف يصيبك بالمرض.. لا تتجاهل هذه العلامات

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توصلت دراسة إلى أن إحراء مكالمات هاتفية لمدة 30 دقيقة في الأسبوع يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 12 في المئة.

ويرتفع الخطر بنسبة 16 في المئة عند الحديث لمدة أربع ساعات، وإلى 25 في المئة عند الحديث لمدة ست ساعات، وفقًا للدراسة التي أجرتها جامعة ساوثرن ميديكال بالصين.

في السياق، كشفت صحيفة “ذا صن” عن طرق أخرى يمكن أن يؤثر بها الهاتف على الجسم والعقل.

رهاب فقدان الهاتف

إذا كنت لا تستطيع الابتعاد عن هاتفك، فقد يكون هذا ما يطلق عليه “رهاب فقدان الهاتف المحمول”، أو ما يعرف باسم “نوموفوبيا”.

وتوصلت دراسة أجرتها مؤسسة “يوجوف” للأبحاث إلى أن 53 في المئة من مستخدمي الهواتف الذكية يشعرون بالقلق عندما يخطئون في وضع هواتفهم، أو تنفد البطارية أو لا توجد لديهم إشارة.

لذا ينصح بمواجهة هذه الحالة من خلال الابتعاد عن الهاتف، وزيدة الوقت تدريجيًا للابتعاد عنه.

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إبهام الرسائل النصية

إذا كنت تعمل بلا توقف أو لا تستطيع الامتناع عن كتابة الرسائل النصية وتعاني من ألم في أصابعك، فقد تكون هذه حالة تُعرف باسم “تندر الأصبع”، أو “إبهام الرسائل النصية”.

وتوصلت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة “جورنال أوف لتاليك هيلث” إلى أنه على الرغم من أن الألم قد يكون قصير المدى، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأوتار إذا ترك دون علاج، وحتى إعاقة طويلة الأمد.

لذا قلل من هذه العادة – خذ فترات راحة من الرسائل النصية الكثيفة أو الكتابة كل 20 دقيقة.

وتوصلت دراسة أجراها معهد جورجيا للتكنولوجيا إلى أن 90 في المئة من الأشخاص يعانون من هذه الحالة.

الأضرار التي تلحق بالعينين

نتحقق من الهاتف بمعدل 150 مرة في اليوم. ووجدت دراسة أجريت في تكساس من أن استخدامه في وقت متأخر من الليل يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل طويلة الأمد بالعين مثل الضمور البقعي، وقد يؤدي إلى تدهور الرؤية إلى حد فقدانها.

لذا ينصح بأنه بعد استخدام الهاتف لمدة 20 دقيقة، يجب النظر بعيدًا لمدة 20 ثانية.

كما أن تصفح الهاتف قبل النوم يؤثر أيضًا على هرمون النوم الميلاتونين، مما يجعل من الصعب النوم – لذلك من الأفضل عدم القيام بذلك.

ويقول باحثون من جامعة سيمون بوليفار في كولومبيا، إن الالتصاق بالهاتف يزيد من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 43 في المئة، ومشاكل القلب والأوعية الدموية وحتى الموت.

وتوصلت دراسة أخرى أجريت في عام 2018 ونشرت في مجلة “فيزيكال آند بيهفير” إلى أن استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام يزيد من السعرات الحرارية بنسبة 15 في المئة.

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العنق التقني

تتسبب الهواتف الذكية بألم في الرقبة – جراء الإجهاد الذي يحدث لهذا الجزء من الجسم من خلال تصفح الهاتف باستمرار.

ووجدت عيادة نيويورك المتخصصة في جراحة العمود الفقري وطب إعادة التأهيل، إنه بزاوية 15 درجة، يزن الرأس 27 رطلاً – وعند 60 درجة، أكثر من الضعف.

بقع الجلد

يمكن أن يتسبب قضاء وقت طويل أمام الهاتف في ظهور بعض البقع على الجلد.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في الرابط بين إشعاع الهاتف والجلد، وجدت دراسة أجرتها جامعة أريزونا إلى أن الهواتف أقذر بعشر مرات من مقعد المرحاض.

وسيؤدي استخدام سماعات الرأس أو وضع الهاتف على مكبر الصوت إلى الحد من ملامسة الهاتف وجهاً لوجه، كما يجب أن يؤدي تنظيف الشاشة بانتظام إلى درء البكتيريا المسببة للبثور.

وإذا كنت تبحث كثيرًا عن هاتفك للحصول على إجابات للأسئلة التي تعرفها بالفعل، فقد يجعلك ذلك كسولًا عقليًا.

وجدت دراسة أن الوعي والفهم يقلان إذا كان الهاتف الذكي في متناول اليد – حتى إذا تم إيقاف تشغيله.