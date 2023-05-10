مجددًا.. اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع شمالي الخرطوم

تواصل – فريق التحرير:

تجددت، صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي الخرطوم بحري.

الجيش يشن هجمات مكثفة على مواقع الدعم السريع

وشهدت منطقة شمبات شمالي الخرطوم بحري، قصفًا جويًا مكثفًا من سلاح الجو السوداني على أهداف للدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني أنه قصف بالطيران تمركزات للدعم السريع حول محيط القصر الجمهوري ووسط العاصمة الخرطوم.

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وكشفت نقابة أطباء السودان، عن سقوط 25 شخصًا في اقتتال قبلي بولاية النيل الأبيض، مع طلعات مكثفة لطيران الجيش السوداني ودوي أسلحة ثقيلة شرقي أم درمان.

مقتل 600 وإصابة 5 آلاف سوداني

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، وفاة 604 أشخاص في الصراع بالسودان وإصابة أكثر من 5000 شخص.

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وقالت البعثة الأممية في السودان: إن هناك اتصالات مستمرة مع طرفي الصراع لوقف العنف وإيصال المساعدات.

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي

فيما وصلت أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار بورتسودان لمساعدة الشعب السوداني.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الجسر الجوي للمساعدات سيخفف معاناة المتضررين من الأزمة بالسودان.

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يأتي هذا في وقت أكد فيه مجلس الوزراء أن المملكة تبذل جهودًا دبلوماسية وإنسانية لحل أزمة السودان، مبينًا أن المملكة تواصل جهودها لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني.