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أعلاها 42.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مناطق المملكة

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أعلاها 42.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مناطق المملكة

أعلاها 42.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مناطق المملكة

أعلاها 42.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مناطق المملكة
١٠:٥٩:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 42 درجة في الأحساء والخرج.

وسجل 41 درجة في مكة المكرمة والدمام، و40 درجة في الرياض ووادي الدواسر، و39 في شرورة والدهناء والصمان والتنهات.

 كما سجل37 في وبريدة ونجران والداوادمي والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 15 درجات مئوية.

الباحة وأبها 16، والقريات 17 درجة.

والطائف وتبوك وعرعر 18، وسكاكا 19 درجة مئوية.

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أمطار رعدية وسيول وبرد على عسير ومكة و3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدد من المناطق.

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران ومكة وجازان وعسير والباحة.

السماء غائمة جزئيًا وأتربة مثارة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، لتتأثر مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك بالأتربة المثارة.

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