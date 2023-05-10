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بعد حذف الحسابات غير النشطة.. مزايا جديدة من “تويتر” للمستخدمين

بعد حذف الحسابات غير النشطة.. مزايا جديدة من “تويتر” للمستخدمين

بعد حذف الحسابات غير النشطة.. مزايا جديدة من “تويتر” للمستخدمين
١١:١٦:٤٨ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، النقاب عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إتاحة إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.

وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق “تويتر 2.0 تطبيق كل شيء” الذي قال إنه سيوفر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات الطويلة وخدمات المدفوعات.

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المحادثات الصوتية والفيديو

وكتب ماسك في تغريدة على “تويتر” أمس الثلاثاء “قريبًا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكان دون أن تعطيهم رقم هاتفك”.

وستجعل ميزة الاتصال على “تويتر” منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وإنستجرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران نفس المزايا، على ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقال ماسك إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداء من اليوم الأربعاء، لكنه لم يوضح هل ستكون المكالمات مشفرة هي الأخرى أم لا.

وذكرت شركة تويتر الأسبوع الجاري إنها ستبدأ عملية لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.

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