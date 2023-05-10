تحذير من التعليم” للمعلمين عند استخدام منصة مدرستي

تواصل – فريق التحرير:

حظرت وزارة التعليم، استخدام أي أداة أو برنامج للتدخل، أو محاولة التدخل في تشغيل منصة “مدرستي”، أو أي نشاط يتم القيام به على المنصة.

وأشارت إلى أنه لوحظ استخدام بعض المعلمين والمعلمات لأداة خارجية تعمل مع خدمة التحضير الإلكتروني للدروس.

وحذرت من أن ذلك يعد مخالفًا لأحكام وشروط الاستخدام، ويؤثر على أداء المنصة، ويضع المتسبب تحت طائلة المسؤولية من أي مخاطر سيبرانية مترتبة على هذا الإجراء.

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توعية المجتمع التعليمي

وشدد على ضرورة توعية المجتمع التعليمي بالالتزام بما ورد في سياسة الاستخدام والخصوصية لمنصة مدرستي؛ لتحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمنصة.

ويستفيد من منصة “مدرستي” أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعدد المسارات والمهام.

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.

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