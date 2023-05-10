من بينها الخبز ..أطعمة ومشروبات تتغير مكوناتها مع التخمر

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ربما تصدمك هذه المعلومات، لكن في الواقع هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تتغير مكوناتها مع التخمر ولايعرف بها كثير من الناس، مثل الخبز.

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أطعمة مخمرة

وقال اختصاصي التغذية، الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنجهام: “خلال عملية الاختبار سيكون للخبز خميرة تخمر الكربوهيدرات”.

وفقًا للدكتور ميلور، فإنه من المرجح أن تحتوي أي أطعمة مخمرة على آثار من مواد غريبة. وبالمثل، يمكن أن يخفي عصير الفاكهة الإيثانول، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

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كيف يحدث التخمر؟

ويحدث التخمر عندما تحلل البكتيريا أو الخميرة الكربوهيدرات إلى سكريات وتتحول إلى حمض.

على سبيل المثال ، يتخمر الموز عندما تتفاعل الخميرة المحمولة في الهواء مع محتوى السكر فيه، مما يتسبب في تخمرها إلى ثاني أكسيد الكربون.

وعصائر الفاكهة عرضة للتخمر لنفس السبب. عندما تترك في بيئة دافئة.