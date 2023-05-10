رواتب تنافسية وبدلات وتأمين.. وظائف بـ”أرامكو سامرف” لحملة البكالوريوس
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أعلن شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف” عن توفر وظائف مساعد إداري لحملة البكالوريوس “لا يشترط الخبرة”، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* التخصصات:
1 – إدارة الأعمال
2 – الإدارة المكتبية
3 – الموارد البشرية
4 – نظم المعلومات الإدارية
* الشروط:
– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
– لا يشترط الخبرة أو بخبرة لا تتجاوز سنتين.
– حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
* المزايا:
1 – بدل تعيين.
2 – خطة الادخار.
3 – فرص التطوير.
4 – رواتب تنافسية.
5 – بدل مواصلات.
6 – مكافأة رمضان.
7 – مكافآت الخدمة.
8 – مكافأة الأداء السنوي.
9 – برنامج تمليك المنازل.
10 – المرافقة الطبية للمُعالين.
11 – بدل سكان يعادل ثلاث رواتب سنويًا.
12 – تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين
* طريقة التقديم:
– التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: (اضغط هنا).
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