رواتب تنافسية وبدلات وتأمين.. وظائف بـ”أرامكو سامرف” لحملة البكالوريوس

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أعلن شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف” عن توفر وظائف مساعد إداري لحملة البكالوريوس “لا يشترط الخبرة”، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات:

1 – إدارة الأعمال

2 – الإدارة المكتبية

3 – الموارد البشرية

4 – نظم المعلومات الإدارية

* الشروط:

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

– لا يشترط الخبرة أو بخبرة لا تتجاوز سنتين.

– حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

* المزايا:

1 – بدل تعيين.

2 – خطة الادخار.

3 – فرص التطوير.

4 – رواتب تنافسية.

5 – بدل مواصلات.

6 – مكافأة رمضان.

7 – مكافآت الخدمة.

8 – مكافأة الأداء السنوي.

9 – برنامج تمليك المنازل.

10 – المرافقة الطبية للمُعالين.

11 – بدل سكان يعادل ثلاث رواتب سنوي ًا .

12 – تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين

* طريقة التقديم:

– التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: (اضغط هنا).

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