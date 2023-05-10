“خصومات كبيرة”.. أسعار السلع الغذائية والإلكترونية في المتاجر وأفضل العروض

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يزداد الطلب يومًا بعد يوم على السلع والمنتجات في المملكة، مع استقرار الأسعار، خاصة بعد نمو الناتج المحلي وارتفاعه بنسبة 3.9%، حسب ما أعلن عنه جهاز الإحصاء.

لجنة السلع الغذائية

وقبل يومين، عقدت لجنة وفرة لجنة السلع الغذائية الأساسية، اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

واستعرضت اللجنة آخر تطورات وفرة السلع الغذائية محليًا وأحجام المخزونات وسير سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الوفرة والمعروض الغذائي خلال موسم الحج المقبل.

وينعكس نمو الاقتصاد إيجابًا على أسعار السلع والمنتجات والتي تستقر بدورها، كما نتناوله في التقرير التالي.

عروض وخصومات أسواق “العثيم”

جاءت أبرز الخصومات الخاصة بأسواق العثيم على الأنواع المختلفة من الدواجن واللحوم على هذا النحو:

عرض على سعر كيلو اللحم العجل البلدي بدون عظم، حيث يتوفر بحوالي 55 ريال بدلًا من 65.95 ريال.

عرض على سعر كيلو اللحم العجل البلدي بالعظم والذي يتوفر بسعر 45 ريال.

بلغ سعر كيلو لحم العجل الباكستاني بدون عظم حوالي 30 ريال.

يوجد تخفيض على 2 طبق سقيان التنمية دجاج وزن 450 جرام بسعر 15 ريال.

تستطيع الحصول على قطع دجاج اليوم مبرد وزن 900 جرام عدد 3 طبق بسعر 40 ريال.

تستطيع الحصول على كيلو لحم الغنم السواكني بالعظم حوالي 60 ريال

الخصومات على الأجبان

يوجد عرض على سعر كيلو الزبدة الإماراتي والتي تتوفر بسعر 15 ريال.

تستطيع الحصول على كيلو المرتديلا السنيورة وزن 500 جرام بسعر 15 ريال.

هناك عرض على 2 كيلو اللبنة بريزيدون بسعر 45 ريال.

هناك عرض على 2 كيلو الجبن القريش سوفيا بسعر 45 ريال.

يوجد تخفيض على سعر كيلو الجبن الرومي المصري والذي يتوفر بحوالي 40 ريال.

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هايبر ماركت “بنده”

معروض ناجت الدجاج من أمريكانا مجمد ومتنوع بوزن 400 جرام واحدة وواحدة مجانا بسعر 16.95 ريال بدلا من 43.90 ريال. يوجد خضار مشكل مجمد ومتنوع من مونتانا عدد 3 حبات بوزن 400 جرام للحبة بسعر 9.95 ريال بدلا من 19.50 ريال. متواجد كرتونة دجاج مجمد من ساديا عدد 10 دجاج بوزن كيلو جرام للدجاجة بسعر 139.95 ريال بدلا من 193.95 ريال. معروض دجاج من ساديا عدد 3 حبات مجمد بوزن 1000 جرام للحبة الواحدة بسعر 44.95 ريال بدلا من 58.50 ريال. يوجد شراب فوار من تروبيكانا فروتز عدد 6 حبات بوزن 300 جرام للحبة متنوع بسعر 14.95 ريال بدلا من 18.95 ريال. متواجد عصير عضوي من سن بلاست عدد 10 حبات بوزن 200 مل للحبة متنوع بسعر 19.95 ريال بدلا من 27.95 ريال. يوجد شبيبس ليز عدد 3 حبات بوزن 165 جرام للحبة متنوع بسعر 16.95 ريال بدلا من 21.30 ريال. متواجد عيدان البطاطا من فايركو حار أو بارد عدد 5 حبات بوزن 40 جرام للحبة متنوع بسعر 11.95 ريال بدلا من 24.75 ريال.

وفيما يخص الأجهزة الإلكترونية فكان لها نصيب أيضًا من الخصومات في المتاجر الإلكترونية، وجاءت كالتالي:

عروض وخصومات كارفور

أبل ايفون 14 برو لون ليلكي عميق سعة 256 جيجابايت و6 جيجابايت رام بسعر 4688 ريال، بدلاً من 6299 ريال.

يصل سعر سامسونج جالكسي اس 22 الترا لون أسود 5G سعة 256 جيجابايت و12 جيجابايت رام إلى 3999 ريال، بدلاً من 5299 ريال.

هاتف لينوفو كيه 15 بلاس لون أسود 4G سعة 128 جيجابايت و4 جيجابايت رام بسعر 549 ريال داخل العرض، وقبل العرض بسعر 649 ريال.

يبلغ سعر سامسونج جالكسي ايه 13 لون أزرق 5G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام 649 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 765 ريال.

أبل ايفون 14 برو ماكس لون أسود فلكي سعة 128 جيجابايت بسعر 4709 ريال، بدلاً من 5899 ريال.

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المخزون آمن

في سياق متصل، قال “الفضلي” إن سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية آمنة وموثوقة ومستمرة..

وذلك في ظل حجم الإنتاج المحلي للعديد من السلع الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة للعديد منها، بحسب “الشرق الأوسط”.

وأوضح “الفضلي” أن هناك مستويات آمنة فيما يتعلق بالمخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والبيض والحليب ومشتقاته.

وكذلك الخضراوات والفواكه والتمور والشعير والذرة الصفراء وفول الصويا والأعلاف الخضراء.