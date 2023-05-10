الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً
اليورو بـ 4.11 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
توضيح مهم من “التأمينات” حول شروط ضم مدد الاشتراك
لائحة حماية حقوق المسافرين: تعويضات من شركات الطيران للركاب في هذه الحالات
لهذه الأسباب تراجع التجار عن توقعاتهم التصاعدية في سوق النفط

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

تحذير من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

تحذير من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً
١٠:٠٠:٤٦ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة – بمشيئة الله تعالى- على عدد من مناطق المملكة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان

وأوضح أنه يتوقع تساقط أمطار على جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبين أن الحالة على محافظات “أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد”، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران

ونبّه المركز، من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على مدينة نجران.

اقرأ أيضًا:

 توقعات “الأرصاد”: أمطار رعدية وسيول وبرد على عسير ومكة و3 مناطق

وأضاف أن الحالة المطرية على محافظات “بدر الجنوب وخباش وثار وحبونا ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

كما حذر المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وسيول, تساقط البرد.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس يُحذر من التقلبات الجوية هذه الأيام: أمطار ورياح وارتفاع الحرارة

ونوه إىل أن الحالة على محافظات “العقيق, والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد”، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار غزيرة على منطقة عسير

وأصدر المركز تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

اقرأ أيضًا:

أشبه بنهرٍ جارٍ.. أمطار غزيرة وجريان للسيول جنوب الطائف (فيديو)

وتشمل الحالة تساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على”أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة،

وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب”، تستمر حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

أمطار رعدية وسيول وبرد على عسير ومكة و3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدد من المناطق.

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب

٠٩:٥٦ ص، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
اكتشاف آلاف الجثث تحت مستشفى جامعي بأمريكا

اكتشاف آلاف الجثث تحت مستشفى جامعي بأمريكا

٠٩:٥٩ ص، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧
السيطرة على حريق الخبر.. وارتفاع الوفيات إلى 11 (فيديو)

السيطرة على حريق الخبر.. وارتفاع الوفيات إلى 11 (فيديو)

٠٨:٤٠ ص، الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠١٥
احتجاجات إيران.. 6 جامعات تُضرب عن العمل ولا وجود للمحاضرات

احتجاجات إيران.. 6 جامعات تُضرب عن العمل ولا وجود للمحاضرات

١١:٢٨ ص، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *