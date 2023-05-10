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اليورو بـ 4.11 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.11 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.11 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٩:٥٥:٥٧ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.73

فرنك سويسري 4.21

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.13.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.74

فرنك سويسري 4.22

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وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأمريكي الذي يجتمع اليوم الأربعاء لاتخاذ قرارات من شأنها التأثير على مستقبل أسواق الدول الأخرى.

وتعاني معظم دول العالم من آثار وتبعات التضخم، وتسعى كل منها للسيطرة عليه بشكل أو بآخر، وأدى قرار رفع أسعار الفائدة في أمريكا مرات متتالية إلى إفلاس عدد من البنوك.

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