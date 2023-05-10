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ارتفاع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً
٠٩:٥٧:٥١ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.94 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.53 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 214.33 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.71، وعيار 14 بـ 142.88، وعيار 12 سجل 122.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7618 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1715 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244,940 ريالاً.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.37 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.01 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.83 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.28، وعيار 14 بـ 142.55، وعيار 12 سجل 122.19 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7600 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1711 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244.372 ريالاً.

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