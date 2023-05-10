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بشرى سارة من تقويم التعليم للمواطنين خارج البلاد.. إجراء الاختبارات عن بعد في 6 دول
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بشرى سارة من تقويم التعليم للمواطنين خارج البلاد.. إجراء الاختبارات عن بعد في 6 دول

بشرى سارة من تقويم التعليم للمواطنين خارج البلاد.. إجراء الاختبارات عن بعد في 6 دول

بشرى سارة من تقويم التعليم للمواطنين خارج البلاد.. إجراء الاختبارات عن بعد في 6 دول
١٠:٠٧:١٧ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، للمواطنين المتواجدين خارج المملكة إجراء اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي في ست دول.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الصدد: “يعقد اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي عن بعد في المدارس والأكاديميات السعودية بالخارج في (إندونيسيا – الجزائر – جيبوتي – باكستان – المغرب – الهند)”.

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واختبار القدرات العامة هو اختبار خاص بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، وفق ما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويقيس الاختبار عددًا من القدرات المرتبطة بعملية التعليم، كالقدرة التحليلية والقدرة الاستدلالية للطالب، وذلك في جزأين: أحدهما لفظي (لغوي) والآخر كمي (رياضي).

اختبار القدرات والتحصيل الدراسي

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الفرق بين كل من اختبار القدرات العامة واختبارات التحصيل الدراسي، وتتمثل في التالي:

– اختبار القدرات العامة

يقيس القدرة على الفهم والتطبيق والاستدلال والتحليل في مجالي اللغة والرياضيات، ويعتمد على القدرات العقلية التي تنمو وتتطور بالتعلم، والقراءة العامة عبر السنين، فهو إذًا لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على المعلومة المجرَّدة.

– اختبار التحصيل الدراسي

1- في (القسم العلمي) يقيس مستوى المعرفة التي درسها الطلاب في المدرسة في مقررات: الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء.

2- وفي (القسم النظري) يقيس مستوى المعرفة التي درسها الطلاب في المدرسة في مقررات: التوحيد، والحديث، والفقه، والنحو، والأدب، والبلاغة، والتاريخ، والجغرافيا.

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شروط اختبار القدرات

وحددت هبئة تقويم التعليم والتدريب، الإجراء الواجب من قبل الطالب عند دخول لاختبار القدرات العامة، على النحو التالي:

1- للطلاب والطالبات السعوديين البنين والبنات (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية):

– أصل الهوية الوطنية.

– وأصل جواز السفر + صورة من سجل الأسرة.

– أصل رخصة القيادة.

2- لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي، (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية):

– أصل الهوية الوطنية.

– أصل جواز السفر.

3- للمقيمين من غير الخليجيين، (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية):

– أصل الإقامة الشخصية.

– أصل جواز السفر الشخصي + صورة من الإقامة الشخصية.

4- المتقدم من خارج المملكة (زائر مضاف بالجواز) يجب أن يكون لدى المتقدم من خارج المملكة جواز سفر مستقل؛ إذا كانت الصورة قديمة في الجواز المضاف به.

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