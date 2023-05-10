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توضيح مهم من “التأمينات” حول شروط ضم مدد الاشتراك

توضيح مهم من “التأمينات” حول شروط ضم مدد الاشتراك

توضيح مهم من “التأمينات” حول شروط ضم مدد الاشتراك
٠٩:٤٤:٥١ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا حول شروط ضم مدد الاشتراك.

وأوضح حساب العناية بالعملاء، أنه من شروط ضم مدد الاشتراك أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه.

شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

وأضاف أن شروط ضم مدد الاشتراك، وفق نظام تبادل المنافع، هي على النحو التالي:

1 – أن يتقدم المشترط بطلبه قبل انتهاء خدمته، في النظام الأخير المشار إليه.

2 – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

3 – ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا.

4 – ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأةً أو معاشًا.

5 – ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.

6 – ألا تكون مدد الاشتراك المخصومة، مددًا مكملة لاستحقاق المعاش، قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام،

ولا يسري هذا الشرط في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص أو التحول.

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التأمينات تطلق خدمة تخصيص المستفيدين

في الوقت نفسه، أطلقت مؤسسة التأمينات خدمة تخصيص المستفيدين، مستهدفة خدمة تخصيص المستفيدين، والحفاظ على حقوقهم وضمان استمرار صرف مستحقاتهم من المعاش التقاعدي.

شروط طلب صرف معاش التقاعد

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

1 – بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

2 – التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

3 – أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل، مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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أخبار السعودية التأمينات المعاش صرف المعاش ضم مدد الاشتراك مؤسسة التأمينات نظام تبادل المنافع

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