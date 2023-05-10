“العبد القادر” يترأس وفد المملكة في الدورة الـ 18 من منتدى الأمم المتحدة للغابات

تواصل – فريق التحرير:

شارك الوفد السعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر في منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في دورته الثامنة عشرة.

وتعقد جلسات المؤتمر خلال الفترة بين 8 حتى 12 مايو الجاري بنيويورك في الولايات المتحدة، وذلك بهدف مناقشة حلول ومقترحات حماية الغابات واستدامتها.

وألقى رئيس الوفد، كلمة أشار فيها إلى دور المملكة في مجال حماية الغابات وتنميتها واستدامتها.

وذلك من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تُعَدُّ ركيزة أساسية في تنظيم وتطوير العمل البيئي في المملكة العربية السعودية.

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أهمية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

وأشار العبد القادر إلى الأهمية الحيوية والدور الكبير لإنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الذي يقوم – وفق اختصاصاته – بـ:

– حماية الغابات وتنميتها، واستزراع الملايين من الأشجار المحلية.

– إجراء الدراسات والأبحاث، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية والمنظمات الإقليمية والعالمية.

– التصدي لمهددات الغابات وفقدان التنوع البيولوجي.

– منع الممارسات غير النظامية كالاحتطاب الجائر.

– التصدي لحرائق الغابات.

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دور المملكة البارز محليًّا وإقليميًّا

وأكد العبد القادر على دور المملكة البارز محليًّا وإقليميًّا في إطلاق عدة مبادرات من شأنها حماية المملكة والمنطقة، ومن ثم كوكب الأرض، من الآثار السلبية للتغير المناخي، عبر زراعة عشرات المليارات من الأشجار، ومن ذلك:

– مبادرة السعودية الخضراء لاستزراع 10 مليارات شجرة.

– زيادة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة.

– مبادرة الشرق الأوسط لاستزراع 50 مليار شجرة.

معرجًا في كلمته على قيام المملكة بتنظيم الدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض في ديسمبر 2024م.

وينظم الوفد السعودي، حدثًا على هامش المنتدى، دعا إليه الدول المشاركة؛ لإبراز جهود المملكة في المجال البيئي.