لائحة حماية حقوق المسافرين: تعويضات من شركات الطيران للركاب في هذه الحالات

تواصل – فريق التحرير:

ألزمت لائحة حماية حقوق المسافرين، التي تم طرحها عبر منصة “استطلاع”، شركات الطيران بتقديم تعويض لركاب الطائرات في حال تأخير الرحلة لأكثر من خمس ساعات.

ونصت اللائحة، “الناقل الجوي” على الالتزام بالمواعيد المحددة في جدول الرحلات: الالتزام بمواعيد وقت المغادرة والوصول المقررة في جدول الرحلات والمبينة في الحجز.

تأخير الرحلات

وتضمنت اللائحة الآتي:

1 – إلزام الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينة في الحجز، ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة.

2 – يلتزم الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة وبحد أدنى (45) دقيقة قبل وقت المغادرة على أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديد للمغادرة.

3 – يلتزم الناقل الجوي بتحديث حالة الرحلة وأي تأخيرات إضافية كل (30) دقيقة، وتعامل مدد التأخير المتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة متصلة.

4 – يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد إقامة المسافر وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقرّ إقامة مقابل أجر..

سواء كان هذا المقرّ فندقًا أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها.

ويتم إبلاغه بموعد الإقلاع البديل وتقديم المساندة اللازمة لذلك.

5 – تعالج حالات التأخير في المغادرة ومددها بتقديم الرعاية والمساندة المتعلقة بها على أساس الفارق الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادرة.

6 – يحتسب التعويض الناتج عن التأخير على أساس وقت وصول الرحلة الفعلي للمسافر مقارنة بوقت الوصول المحدد في الحجز. ويمنح التعويض وفقًا للتالي:

أ. ما يعادل (50) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة ثلاث ساعات إلى ست ساعات.

ب. ما يعادل (150) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة أكثر من ست ساعات.

7 – يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد عن (2) ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم.

8 – في حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من (5) خمس ساعات، فيحق للمسافر اعتبار الرحلة على أنها ملغا..

والحصول على التعويض وفقًا لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.

اقرأ أيضًا:

اللغز المحير.. أين تذهب مخلفات “حمامات” الطائرات؟

إلغاء الرحلات

. لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة أو لدواعي الأمن والسلامة وفق تقارير معتمدة من الهيئة.

. يراعي الناقل الجوي عند إبلاغ المسافر بإلغاء الرحلة ما يلي:

أ. أن يعرض على المسافر الرحلات البديلة المتاحة.

ب. أن يوضح للمسافر حقوقه في الرعاية والمساندة، والتعويض.

. يحق للمسافر فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة وعدم قبوله الرحلة البديلة، ويُعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة.

. يترتب على فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة استرداد كامل قيمة التذكرة، متضمنًا أي رسوم إضافية قام بدفعها المسافر لإتمام الحجز كرسوم اختيار المقعد، والأمتعة، وغيرها.

اقرأ أيضًا:

«النيابة العامة» تحذر: الدخول لمدرج الطائرات بدون ترخيص يستوجب هذه العقوبة

التعويض عند إلغاء الرحلة

. يستحق المسافر التعويض عند إلغاء الرحلة من الناقل الجوي، وفق الأحكام الآتية:

. ما يُعادل (50%) من قيمة التذكرة، إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوم إلى قبل 14 يوم من وقت المغادرة.

. وما يُعادل (75%) من قيمة التذكرة، إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يومًا إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة.

. ما يُعادل (150%) من قيمة التذكرة، إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة.

. عند إلغاء رحلة تندرج ضمن الرحلات المخفضة نتيجة لعروض أعلنها الناقل الجوي، يتم التعويض وفق أعلى قيمة سعرية للدرجة التي تم حجزها وفق التعرفة المعتمدة.

. للمسافر حق الرعاية والمساندة والتعويض المقرر في حالة تأخير الرحلات، عند إلغاء الرحلة واختياره قبول رحلة بديلة مقترحة من قبل الناقل الجوي..

وذلك وفقًا للمادة العاشرة من هذه اللائحة، تحتسب على أساس الفارق الزمني بين الرحلة الملغاة والرحلة البديلة..

ويُعفى الناقل الجوي من التعويضات الواردة في أحكام التعويض المستحق عن إلغاء الرحلات، على أن يتحمل الناقل الجوي ما يلي:

. تكاليف الإقامة الفندقية والوجبات والمواصلات من وإلى المطار عن المدة الإضافية لكل مسافر حتى موعد السفر الجديد.

. قيمة فارق التكلفة إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أو فئة إركاب أعلى لذات الناقل الجوي أو لناقل جوي آخر.

. إعادة فرق قيمة الدرجة وفق أقل سعر على الدرجة التي تم تخفيض درجة الإركاب عليها، إذا كانت الرحلة البديلة على درجة إركاب أدنى لذات الناقل الجوي أو لناقل جوي آخر.

. توفير وسيلة نقل أخرى وبعد موافقة المسافر لتأمين وصوله إلى مقصده أو إلى أقرب مطار يمكن أن يغادر منه لنقطة الوصول.

وذلك في حال إلغاء رحلة في المطارات التي لا تتوفــر فيها رحـلات مستمرة بشكل يومي.

. إذا ألغى الناقل الجوي إحدى الوجهات المحددة في خط سير ضمن الحجز المؤكد، فعليه إبلاغ المسافر.

وللمسافر إعادة جدولة الرحلة بما يتلاءم معه أو فسخ التعاقد وفقًا للفقرة (4) من هذه المادة.

تأخر الأمتعة

كما منحت اللائحة، المسافر الحق في الحصول على تعويض من الناقل الجوي في حال تأخرت أمتعته عن الوصول للمقصد النهائي وفقًا لما يلي:

. ما يعادل (148) وحدة حقوق سحب خاصة، عند تأخر وصول الأمتعة عن وقت الوصول المحدد بالحجز، وذلك عن اليوم الأول.

. ما يعادل (60) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير اعتبارًا من اليوم الثاني وبحد أقصى (1288) وحدة حقوق سحب خاصة.

. تٌعامل حالات فقدان أو تلف أو تعيُب الأمتعة وفقًا لما يلي:

. يُعوّض المسافر عن فقدان أمتعته بـ (1288) وحدة حقوق سحب خاصة.

. يُعوّض المسافر عن تلف أو تعيُب أمتعته بـما لا يتجاوز (1288) وحدة حقوق سحب خاصة.

. يُعفى الناقل الجوي من تقديم التعويض في حال كان التعيُب أو التلف ناتجًا عن خلل كامن أو عيب ذاتي في الأمتعة.

. إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال (21) واحد وعشرين يومًا من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للمسافر أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة.

. يلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مسجلة.

وذلك من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل الناقل الجوي، ويحتسب التعويض وفقًا للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح.

. تعامل بشكل مستقل كل قطعة من الأمتعة وكذلك كل قطعة إضافية كالأمتعة الزائدة بالتعويض المقرر وفقًا لأحكام هذه المادة.

الرعاية والمساندة

خدمات الرعاية للمسافرين

يلتزم الناقل الجوي عند قيامه برفض إركاب أو الغاء رحلة أو تأخيرها بتوفير الرعاية للمسافرين، على أن تقدم على النحو التالي:

‌. مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى.

‌. وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من وقت المغادرة.

‌. سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ستة ساعات من وقت المغادرة.

. يلتزم الناقل الجوي بتقديم المساندة اللازمة اثناء فترة الرعاية.

. يتعين على الناقل الجوي تعويض المسافر حال عدم تقديمه لأي من خدمات الرعاية المستحقة للمسافر وفقاً للآتي:

. (10) وحدات سحب خاصة عند عدم تقديم المرطبات والمشروبات.

. (30) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم الوجبة الملائمة.

. (100) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم السكن الفندقي والمواصلات من وإلى المطار.

. التعويض المالي لا يعفي الناقل الجوي من الالتزام بالرعاية والمساندة اللازمة.

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/gaca/PassengerRightsProtectios/Pages/default.aspx