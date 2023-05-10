تواصل – فريق التحرير:

أعلن شركة مراكز الاتصال عن طرح فرص وظيفية بمسمى: ممثل خدمة العملاء – كول سنتر” للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال بالرياض.

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة فأعلى برواتب ومكافأة إضافية خلال الثلاثة أشهر الأولى، على النحو التالي:

الشروط

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة؟

– مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.

– العمل بنظام الشفتات “8 ساعات يوميًا بمناوبات متغيرة”.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”.

– لا يشترط الخبرة.

الرواتب

– راتب (5.500) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بطلاقة “يستحق الموظف مكافأة إضافية 1.500 خلال الثلاثة أشهر الأولى”.

– راتب (5.000) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بمستوى متوسط.

– راتب (4.000) لمتحدثي العربية فقط.

المزايا الأخرى

– بيئة عمل مميزة.

– إجازة يومين أسبوعيًا.

– تأمين طبي للموظف والزوجة والأبناء.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج على الرابط التالي: (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.