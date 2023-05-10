رواتب 5.500 ريال ومكافآت.. وظائف في مركز الاتصال لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
تواصل – فريق التحرير:
أعلن شركة مراكز الاتصال عن طرح فرص وظيفية بمسمى: ممثل خدمة العملاء – كول سنتر” للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال بالرياض.
وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة فأعلى برواتب ومكافأة إضافية خلال الثلاثة أشهر الأولى، على النحو التالي:
الشروط
– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة؟
– مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
– العمل بنظام الشفتات “8 ساعات يوميًا بمناوبات متغيرة”.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”.
– لا يشترط الخبرة.
الرواتب
– راتب (5.500) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بطلاقة “يستحق الموظف مكافأة إضافية 1.500 خلال الثلاثة أشهر الأولى”.
– راتب (5.000) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بمستوى متوسط.
– راتب (4.000) لمتحدثي العربية فقط.
المزايا الأخرى
– بيئة عمل مميزة.
– إجازة يومين أسبوعيًا.
– تأمين طبي للموظف والزوجة والأبناء.
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج على الرابط التالي: (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.