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رواتب 5.500 ريال ومكافآت.. وظائف في مركز الاتصال لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
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رواتب 5.500 ريال ومكافآت.. وظائف في مركز الاتصال لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

رواتب 5.500 ريال ومكافآت.. وظائف في مركز الاتصال لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

رواتب 5.500 ريال ومكافآت.. وظائف في مركز الاتصال لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
٠٨:٤٦:٢١ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن شركة مراكز الاتصال عن طرح فرص وظيفية بمسمى: ممثل خدمة العملاء – كول سنتر” للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال بالرياض.

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة فأعلى برواتب ومكافأة إضافية خلال الثلاثة أشهر الأولى، على النحو التالي:

الشروط

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة؟

– مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.

– العمل بنظام الشفتات “8 ساعات يوميًا بمناوبات متغيرة”.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”.

– لا يشترط الخبرة.

الرواتب

– راتب (5.500) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بطلاقة “يستحق الموظف مكافأة إضافية 1.500 خلال الثلاثة أشهر الأولى”.

– راتب (5.000) لمتحدثي اللغة الإنجليزية بمستوى متوسط.

– راتب (4.000) لمتحدثي العربية فقط.

المزايا الأخرى

– بيئة عمل مميزة.

– إجازة يومين أسبوعيًا.

– تأمين طبي للموظف والزوجة والأبناء.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج على الرابط التالي: (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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