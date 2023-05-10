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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح فضل النَّفقة على الأهل والأولاد
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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح فضل النَّفقة على الأهل والأولاد

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح فضل النَّفقة على الأهل والأولاد

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح فضل النَّفقة على الأهل والأولاد
٠٨:٢٤:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، فضل نفقة الرجل على الأهل والأولاد.

النفقة على الأهل أعظم درجة من النفقة على الفقراء

وأوضح في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النفقة على الأهل والأولاد أعظم درجة من النفقة على الفقراء والمساكين.

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وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة..

ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها عند الله أجرًا الذي أنفقته على أهلك”.

النفقة على الأهل يؤجر عليها الإنسان

وأضاف أن النصوص النبوية صريحة بأن النفقة على الأهل والأولاد أعظم من النفقة على الفقير والمسكين؛ لأن النفقة على الأهل يؤجر عليها الإنسان.

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وشدد على ضرورة استحضار النية في هذا الأمر، حيث يغفل عنه كثير من الناس؛ لأن هذا العمل من أهم القربات إلى الله عز وجل.

وبين أن النفقة على الأهل والأولاد تدخل في دعوة الملكين التي وردت في صحيح السنة: “اللهم أعط منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا”.

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