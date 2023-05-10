لهذه الأسباب تراجع التجار عن توقعاتهم التصاعدية في سوق النفط

تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار النفط في السوق تذبذبًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، ما بين الصعود والهبوط.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أواخر 2021.

وينتظر التجار بيانات التضخم الأمريكية الخاصة بشهر إبريل الماضي لتحديد توجههم في سوق النفط وما إذا كانوا سيشترون بشكل أكبر أم لا.

وتتجه الأنظار حول احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددًا وهو يعني تأثيرًا كبيرًا على سوق النفط.

سببان وراء خفض التوقعات

وكشف محللون عن سببين وراء خفض تجار النفط لرؤيتهم الصعودية في القطاع وهما المخاوف بشأن الاقتصاد وتوتر القطاع المصرفي الأمريكي، بحسب “الاقتصادية”.

وقالوا إن مصير أسواق النفط خلال الفترة المقبلة مرتبط ببيانات الاقتصاد في الولايات المتحدة ووتيرة التعافي الصيني واجتماع “أوبك +” المقبل في أوائل يونيو المقبل.

في سياق متصل، سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا، في الدقائق الأولى من اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي من الخام.

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إعادة شراء النفط الخام

وفي الوقت نفسه، رصدت توقعات بارتفاع الطلب الموسمي، فيما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، إن الإدارة قد تبدأ في إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الإستراتيجي أواخر هذا العام.

أسعار النفط اليوم

أغلق خام برنت مرتفعًا 43 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، إلى 77.44 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 24 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.39 دولار.