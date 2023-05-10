أحكام رادعة.. السجن 80 عامًا لـ18 مدانًا بتعاطي المخدرات في جدة

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أدانت المحكمة الجزائية في جدة، 18 متهمًا، بينهم 17 مواطنًا ومواطنة، إضافة إلى مقيم من الجنسية السورية، بتهمة التعاطي وحيازة 8 أصناف من المخدرات في أحد الشاليهات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ” فقد تضمن حكم الإدانة:

– تعاطي وحيازة المدانين الكوكايين والشبو والحشيش والاجتماع على مفسدة.

-السجن والمنع من السفر.

-من بين المحكومين رجال وسيدات أعمال وتجار ومديرة تسويق وطالبات بكليات التمريض والصيدلة.

وبلغ مجموع أحكام السجن 80 عامًا، إضافة إلى عقوبة تبعية بمنعهم من السفر لمدد متفاوتة.

وصادقت محكمة الاستئناف على الأحكام بعد أن قدم المدانون مذكرات اعتراض عليها.

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عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات

وينص نظام مكافحة المخدرات على أن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي تصل للسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر كحد أدنى وما لا يزيد عن سنتين كحدٍ أقصى، وفقًا للمادة 38\37 من النظام بهدف الاستعمال أو التعاطي الشخصي بأحوال غير مصرح بها في 13‏/03‏/2023.

ويحدد عقوبة تعاطي المخدرات لِأول مَرة، بمعاقبة كل من يضبط بحوزته مواد مخدرة وَذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي بالسجن مدة تتراوح بين ستة أَشهر وسنتين كحد أقصى. وَذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 41 من نفس النظام.

كما تشدد هذه العُقوبة في الحالة التي يكون المتعاطي فيها من المكلفين بالرقابة على حيازة المخدرات، أو من رجال مكافحة المخدرات، أو من له صلة وظيفية بتلك المواد المخدرة، وأيضًا في حَال تعاطى المخدرات أثناء تأديته لعمله.

العقوبات للمهرب والمروج والمتعاطي

وقال المحامي سعيد محمد المالكي: إن هناك فرقًا في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي؛ وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

إذ قرر النظام على المهرب أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرًا، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، ومن يتلقاها ليوزعها على المروجين.

وفيما يتعلق بالمروج فإن النظام يفرّق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة.

في الحالة الأولى تراوح عقوبة المروج من سنتين إلى 15 سنة، حسب ما يقتضيه النظر القضائي.

وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل تعزيرًا.

أما المتعاطي أو المستخدم أو الحائز فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج.

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عقوبات أصلية وأخرى تكميلية

أوضح المحامي أحمد الراشد، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو نظام جزائي مقنن لكافة الجرائم التي تتعلق بالمخدرات، وهو أحد الأنظمة الجزائية، حيث قسّم العقوبات المقررة لجرائم المخدرات لقسمين:

عقوبات أصليّة نصّت عليها المواد من (37) إلى (51) من النظام، ما بين القتل تعزيرًا للمهرب والسجن والغرامة للمروجين، وفي حال التعاطي والحيازة والإهداء وغير ذلك، ومن ضمن هذه العقوبات إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية.

والقسم الثاني هي عقوبات تكميلية نصّت عليها المواد من (52) إلى (57) من النظام، وهي المصادرة، الإتلاف، الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، إلغاء تراخيص المنشآت، إغلاق المحل، الحرمان من ممارسة المهنة، إضافة إلى عقوبة المنع من السفر.