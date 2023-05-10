الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لهذه الأسباب تراجع التجار عن توقعاتهم التصاعدية في سوق النفط
رواتب 5.500 ريال ومكافآت.. وظائف في مركز الاتصال لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
بالخطوات.. توضيح مهم من “الموارد” بشأن شكاوى راتب الضمان
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح فضل النَّفقة على الأهل والأولاد
هاشتاق “الدعم الاضافي” يتصدر الترند.. ومغردون: “نتمنى استمراره طوال الشهور”
أحكام رادعة.. السجن 80 عامًا لـ18 مدانًا بتعاطي المخدرات في جدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خبير طقس يُحذر من التقلبات الجوية هذه الأيام: أمطار ورياح وارتفاع الحرارة

خبير طقس يُحذر من التقلبات الجوية هذه الأيام: أمطار ورياح وارتفاع الحرارة

خبير طقس يُحذر من التقلبات الجوية هذه الأيام: أمطار ورياح وارتفاع الحرارة
٠٧:٥٧:٣٧ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني من التقلبات الجوية في هذه المرحلة وما تشهده من أمطار ورياح مغبرة على مناطق مختلفة من المملكة.

تقلبات جوية من أمطار وحر ورياح مغبرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أجواء المملكة تمر بمرحلة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف.

وهي مرحلة تشتهر بالتقلبات الجوية من رياح مغبرة وارتفاع في الحرارة وأحيانًا أمطار.

اقرأ أيضًا:

 توقعات “الأرصاد”: أمطار رعدية وسيول وبرد على عسير ومكة و3 مناطق

المملكة في انتظار صيف عادي من ناحية الحرارة 

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الصيف لهذا العام صيفًا عاديًا من ناحية الحرارة التي تكون حول معدلاتها الطبيعية.

إلا في حالة هطول الأمطار حيث تنخفض الحرارة.

ولفت إلى أنه ربما نشاهد أمطارًا صيفية أعلى من المعدل السنوي على معظم المناطق.

ويستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية التي تكون فيها الأمطار أقل من المعدل السنوي.

أمطار رعدية وسيول وبرد على عسير ومكة و3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وأشار المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

السماء غائمة جزئيًا وأتربة مثارة على 5 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، لتتأثر مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك بالأتربة المثارة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية التقلبات الجوية الحصيني الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
تراجع جديد في سوق النفط اليوم.. و”برنت” عند 71 دولارا للبرميل

تراجع جديد في سوق النفط اليوم.. و”برنت” عند 71 دولارا للبرميل

٠٤:٥٤ م، الأثنين، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
توقعات «الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على هذه المناطق

٠٨:٣٥ ص، الخميس، ٢٠ فبراير ٢٠٢٠
وفاة طيار ومساعده من القوة الإماراتية إثر سقوط مروحية عسكرية باليمن

وفاة طيار ومساعده من القوة الإماراتية إثر سقوط مروحية عسكرية باليمن

٠١:١٣ ص، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠١٦
تحذيرات: إذا كنت من مستخدمي “أيفون” ووصلتك هذه الرسالة لا تلمس شاشة هاتفك

تحذيرات: إذا كنت من مستخدمي “أيفون” ووصلتك هذه الرسالة لا تلمس شاشة هاتفك

٠٢:٤٤ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *