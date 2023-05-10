خبير طقس يُحذر من التقلبات الجوية هذه الأيام: أمطار ورياح وارتفاع الحرارة

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني من التقلبات الجوية في هذه المرحلة وما تشهده من أمطار ورياح مغبرة على مناطق مختلفة من المملكة.

تقلبات جوية من أمطار وحر ورياح مغبرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أجواء المملكة تمر بمرحلة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف.

وهي مرحلة تشتهر بالتقلبات الجوية من رياح مغبرة وارتفاع في الحرارة وأحيانًا أمطار.

اقرأ أيضًا:

توقعات “الأرصاد”: أمطار رعدية وسيول وبرد على عسير ومكة و3 مناطق

المملكة في انتظار صيف عادي من ناحية الحرارة

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الصيف لهذا العام صيفًا عاديًا من ناحية الحرارة التي تكون حول معدلاتها الطبيعية.

إلا في حالة هطول الأمطار حيث تنخفض الحرارة.

ولفت إلى أنه ربما نشاهد أمطارًا صيفية أعلى من المعدل السنوي على معظم المناطق.

ويستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية التي تكون فيها الأمطار أقل من المعدل السنوي.

أمطار رعدية وسيول وبرد على عسير ومكة و3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وأشار المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

السماء غائمة جزئيًا وأتربة مثارة على 5 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، لتتأثر مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك بالأتربة المثارة.