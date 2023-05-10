هاشتاق “الدعم الاضافي” يتصدر الترند.. ومغردون: “نتمنى استمراره طوال الشهور”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الدعم الاضافي” الترند في المملكة، صباح اليوم الأربعاء، مع تداول العديد من التغريدات لمغردين يتساءلون عن الدعم الإضافي.

ومع بدء نزول دعم حساب المواطن المخصص لشهر مايو الجاري، انتظر الكثير من المغردين الحصول على الدعم الإضافي بجانب دعم حساب المواطن.

وقال أحد المغردين: “الله يحفظ الملك ولي العهد بعد تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين وفتح باب التسجيل من جديد”.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم يتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابه

الدعم الإضافي

وأضاف آخر قائلاً: “الدعم الإضافي أمر خادم الحرمين الشريفين بتمديده الله يطول بعمره”.

وقال مغرد آخر: “أتمنى استمرار الدعم الإضافي طوال الشهور “.

بدء إيداع الدعم الإضافي

واليوم ، أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع دعم شهر مايو بالدعم الإضافي.

وقال الحساب عبر تويتر: ”بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو “شاملاً الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله”.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.