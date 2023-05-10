تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم يتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابه

تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن إنه سيتم على مدار، اليوم الأربعاء، عملية إيداع الدفعة 66 – شهر مايو في حسابات المستفيدين.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول أسباب عدم نزول الدعم للبعض، “بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر” مايو ” وسيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق “تسجيل دخول، الدفعات المالية””.

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وبدأ اليوم إيداع الدفعة 66 في حسابات المستفيدين.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وستصرف الدفعة الجديدة مضافًا إليها الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

كم الدعم الإضافي؟

يوتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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المستهدفون من حساب المواطن

الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

-والأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

ماهي شروط حساب المواطن للتسجيل في البرنامج؟

-الهوية الوطنية وكارت العائلة.

معلومات عن العمل والراتب.

-معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

-الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

-بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

-رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

-أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.