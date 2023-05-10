شهيدان برصاص قوات الاحتلال وعدد من الجرحى في جنين بالضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام بلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنه استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر برصاص قوات الاحتلال، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال لبلدة قباطية.

الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى

وأوضحت أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل الجرحى، وعبثت بمحتويات عدة منازل، وحاصرت عدداً منها، خلال عملية الاقتحام، التي تخللها إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص المستوطنين

وفي رام الله، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص المستوطنين، خلال اقتحامهم قرية دير دبوان شرق المدينة.

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استشهاد فلسطينيين جنوب قطاع غزة

ومساء أمس، استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنه تم انتشال شهيدين وعدة جرحى، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بعدة صواريخ.

ليرتفع بذلك حصيلة عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم إلى 17 شهيدًا وعشرات الجرحى.

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الجامعة العربية تدين عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فيما أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية،

والمتمثلة في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة اليوم، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

وأكدت الجامعة العربية أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وذلك في إطار سياستها المعلنة للقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام وإشعال أتون الفوضى والعنف بالمنطقة.

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وحملت الأمانة العامة للجامعة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته على المنطقة بأسرها.

ودعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،

وملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب.