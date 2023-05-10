بشرى سارة.. 100 ألف فرصة عمل لـ65 ألف خريج تقني بالمملكة

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كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، عن وجود 100 ألف فرصة عمل على مستوى المملكة لـ65 ألف خريج في التخصصات التقنية التابعة للمؤسسة العام الماضي.

وأوضح الفهيد، في تصريحات خاصة لـ”الوطن” أن المؤسسة تحرص على أن يصاحب الملتقيات الوظيفية، جوانب في التعزيز التدريبي للخريجين لتهيئتهم لسوق العمل، وانتقالهم من مقاعد التدريب إلى أماكن العمل للتعامل بشكل احترافي.

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11 ألف مستفيد

كشف الفهيد على هامش، ملتقى التوظيف والتدريب 2023، بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية وبتنظيم الكلية التقنية بالأحساء.

وذلك برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، أن المؤسسة تعتزم توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير الأحساء قريبًا.

وقال إن بنودها تتضمن معرفة الاحتياج الفعلي في الأحساء وتلبيتها بالموارد البشرية وتخصصات نوعية.

وبيّن أن الملتقى، تقدم فيه عبر بوابة التسجيل الإلكترونية، أكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقة، وتحرص المؤسسة على اندماجهم، وتوفير فرص عمل لهم.

لافتًا إلى أن الملتقى، يشتمل على 21 دورة تدريبية، سجل فيها 11 ألف مستفيد ومستفيدة.

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ثقة سوق العمل

بدوره، أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، أن الملتقى، يعتبر واحدًا من ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لدعم وتعزيز جهود التوطين من خلال توفير فرص وظيفية تتناسب مع تخصصات الخريجين والخريجات.

وقال إن من بين تلك المبادرات: «فرصة عمل لكل خريج»، التي تهدف إلى إيجاد فرص نوعية لدخول الخريج إلى سوق العمل، والإسهام في توطين القطاعات التقنية والمهنية.

موضحًا أن هذا الملتقى تميز بزيادة الفرص الوظيفية بنسبة 109% عن الملتقى السابق، وزيادة في الشركات والمؤسسات بنسبة 52% عن الملتقى السابق.

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5 منشآت تدريبية

بين عميد الكلية التقنية بالأحساء عبدالله الذكرالله، المشرف على الملتقى، أن البيانات الإحصائية الأخيرة في الملتقى، تشير إلى أن:

إجمالي الفرض الوظيفية المطروحة 5300 فرصة وظيفية في 44 شركة ومؤسسة.

وهي تستهدف خريجي وخريجات 5 منشآت تدريبية في المحافظة.