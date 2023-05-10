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تويتر: من لم يدخل على حسابه خلال هذه الفترة سيُحذف
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تويتر: من لم يدخل على حسابه خلال هذه الفترة سيُحذف

تويتر: من لم يدخل على حسابه خلال هذه الفترة سيُحذف

تويتر: من لم يدخل على حسابه خلال هذه الفترة سيُحذف
٠٦:٢١:٣٤ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة جديدة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، إيلون ماسك، أن منصة التواصل الاجتماعي ستحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات.

انخفاض عدد المتابعين

وأضاف إيلون ماسك أن المستخدمين على منصة التدوين المصغر قد يشهدون انخفاضًا في عدد المتابعين، وفق “رويترز”.

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الدخول خلال 30 يومًا أو حذف الحساب

ووفقًا لسياسة تويتر، يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا لتجنب الحذف نهائيًا لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

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العلامة الزرقاء

وحذفت “تويتر” الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحفيون وسياسيون بارزون، لأنهم لم يدفعوا لقاء خدمة الاشتراك الشهرية.

وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

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