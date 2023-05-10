البنتاجون: 37 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير العام الماضي، بلغت حوالي 37 مليار دولار.

37 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي

وقال البنتاجون، الثلاثاء: “التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 37.6 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك أكثر من 36.9 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي غير المبرر والوحشي في 24 فبراير 2022”.

جاء ذلك في أعقاب إعلانها عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار، جاءت بعد أقل من أسبوع من حزمة أخرى بقيمة 300 مليون دولار.

وتأتي المساعدات الضخمة في إطار استعدادات الجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد لاستعادة أراض احتلتها روسيا، وفي ظل دفاعه المستميت عن مدينة باخموت التي تقاتل فيها قوات فاغنر الروسية بشراسة.

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تفاصيل المعدات العسكرية

وذكر البنتاغون بالتفصيل كميات المعدات العسكرية والأسلحة والآليات التي أمدت الولايات المتحدة بها أوكرانيا منذ بداية الحرب التي شنتها موسكو ضد كييف.

أنظمة مضادة للطائرات والدبابات

من بين هذه المساعدات أكثر من 1600 نظام ستينجر المضاد للطائرات، وأكثر من عشرة آلاف من أنظمة جافلين المضادة للدبابات، وأكثر من 60 ألف ذخيرة وأنظمة أخرى مضادة للمدرعات.

كما شملت الآلاف من أجهزة الرؤية الليلية وأنظمة المراقبة وأنظمة الصور الحرارية، ومعدات تشويش إلكترونية، وخدمات صور الأقمار الصناعية التجارية.

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مدافع وصواريخ

وقدمت الولايات المتحدة، بحسب البنتاغون، أكثر من 160 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وأكثر من مليوني طلقة مدفعية له، بالإضافة إلى أكثر من سبعة آلاف طلقة مدفعية دقيقة التوجيه.

شملت المساعدات أيضًا أنظمة مضادة للدروع عن بعد “رام” وآلاف من طلقات الذخيرة، و60 ألف صاروخ غراد عيار 122 ملم.

مدافع ومركبات تكتيكية

كما حصلت كييف على 72 مدفع هاوتزر عيار 105 ملم وأكثر من 450 ألف طلقة مدفعية له.

وشملت المساعدات أكثر من ثلاثة آلاف مركبة تكتيكية وشاحنات وعربات دعم وناقلات أفراد مصفحة.

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طائرات ودبابات ورادارات

كما تضمنت 20 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17، و31 دبابة أبرامز، و45 دبابة من نوع T-72B، وأنظمة ومعدات جوية مضادة للطائرات بدون طيار، وعشرات الرادارات متعددة المهام، وسفن دفاعية مسيرة.

بطارية الباتريوت للدفاع الجوي

ومن أهم ما حصلت عليه أوكرانيا مؤخرًا، بطارية الباتريوت للدفاع الجوي، وثمانية أنظمة صواريخ أرض-جو متطورة من نوع “ناسامز” NASAMS وأنظمة الدفاع الجوي والذخائر هاوك و12 نظام دفاع جوي Avenger، وعشرة أنظمة صاروخية متحركة موجهة بالليزر C-UAS.

وباتريوت قادرة خصوصًا على إسقاط صواريخ عابرة وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات على ارتفاع أعلى بكثير من قدرات وسائل الدفاع التي تم توفيرها لأوكرانيا حتى الآن.

أنظمة اتصالات تكتيكية آمنة

ومن ضمن هذه المساعدات أيضٍا، أنظمة اتصالات تكتيكية آمنة وأربعة هوائيات اتصالات، فضلا عن معدات التخلص من الذخائر المتفجرة ومعدات الحماية ضد الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، و100 عربة علاج طبي مصفحة، وإمدادات طبية تشمل مجموعات الإسعافات الأولية والضمادات وأجهزة المراقبة وغيرها من المعدات.