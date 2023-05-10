بنسبة 50%.. “أبل” و”سامسونج” تسيطران على سوق الأجهزة اللوحية عالميًا

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نجحت شركتا أبل وسامسونج في الاستحواذ على أكثر من 50% من الحصة السوقية العالمية للأجهزة اللوحية، وذلك بحسب تقرير شركة IDC لأبحاث السوق عن الربع الأول لعام 2023.

وشهد سوق الأجهزة اللوحية تراجعًا عالميًا خلال الربع الأول من عام 2023 بلغ 19.1% على أساس سنوي.

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أبل في المركز الأول بنسبة 30.8%

واستطاعت أبل الحفاظ على ريادتها كأكبر شركة مصنعة للأجهزة اللوحية عالميًا بحصة سوقية بلغت 30.8%، إذ شحنت 10.8 مليون جهاز آيباد خلال الربع الأول من عام 2023، بتراجع 10.2% على أساس سنوي.

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سامسونج في المركز الثاني بنسبة 20.8%

وأما سامسونج، فجاءت في المركز الثاني بعد آبل لتعد أكبر شركة مصنعة للأجهزة اللوحية بنظام أندرويد بحصة سوقية بلغت 20.8%، حيث شحنت 7.1 مليون جهاز لوحي خلال الربع الأول من العام الجاري، بتراجع بلغ 14.3% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي.

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هواوي في المركز الثالث بنسبة 6.6%

وحلت شركة هواوي في المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 6.6%، علمًا بأن مبيعات أجهزة هواوي تتركز بشكل أساسي داخل الصين، البلد الأم للشركة، مع تراجع حاد عالمي بسبب قرارات الحظر الأمريكي المفروضة على الشركة الصينية.

لينوفو وأمازون في المركزين الرابع والخامس

وجاءت شركة لينوفو في المركز الرابع عالميًا، وهي تركز على تقديم أجهزة لوحية منخفضة الثمن، ثم أمازون في المركز الخامس، ولها كذلك نموذج عمل يركز على السوق الأمريكي بشكل أساسي ويقدم أجهزة لوحية منخفضة الثمن ومرتبطة بخدمات أمازون المختلفة.

وتسعى مختلف الشركات التقنية إلى الوجود في سوق الأجهزة اللوحية مثل شاومي وفيفو وحتى أوبو التي أطلقت في الفترة الأخيرة جهازها اللوحي OnePlus Pad.

وتشير التقارير الصحفية حاليًا عن نية جوجل نفسها إطلاق أول جهاز لوحي لها تحت العلامة التجارية بيكسل Pixel.

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3 أسباب لريادة أبل وسامسونج

ورغم وجود عدة شركات في سوق الأجهزة اللوحية، إلا أن آبل وسامسونج تحظيان بالحصة السوقية الأكبر لعدة أسباب أهمها:

1 – وجود الشركتين في سوق الأجهزة اللوحية منذ نشأته تقريبًا.

2 – تقديم مجموعة متنوعة من الأجهزة بأسعار ومواصفات متفاوتة.

3 – توفر تلك الأجهزة في معظم دول العالم تقريبًا.