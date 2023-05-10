السودان.. تبادل الاتهامات بين الجيش و”الدعم السريع”

تواصل – وكالات:

بعد دخول الاشتباكات بين الطرفين أسبوعها الرابع، تبادل الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، الثلاثاء، الاتهامات بارتكاب “أعمال عدائية”.

أعمال عدائية وإجرامية لـ الدعم السريع

وقال الجيش في بيان، إن “الموقف العملياتي مستقر بكل ولايات السودان (18 ولاية) عدا الأعمال العدائية والإجرامية للمليشيا المتمردة (الدعم السريع) ببعض مناطق العاصمة بما فيها المناطق السكنية”.

وأضاف: “اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المليشيا المتمردة أثناء تمشيط منطقة موقف جاكسون وسط الخرطوم وتم تدمير عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أسلحة وأسر عدد من المتمردين”.

وذكر الجيش، أن “المليشيا المتمردة استمرت في أعمال نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب مرافق الخدمات”.

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اتهام الجيش السوداني بتدمير القصر الجمهوري القديم

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت قوات الدعم السريع” إن قوات الجيش “نفذت هجومًا بالطيران على القصر الجمهوري القديم (قصر داخل القصر الرئاسي) مما أدى إلى تدميره”.

وأضاف البيان، أن “هذا الفعل الشنيع لن يمر مرور الكرام دون أن يجد منا الرد المناسب”.

و”القصر الجمهوري القديم” أحد قصرين داخل مجمع القصر الرئاسي الذي يضم أيضًا القصر الجديد المبني منذ أواخر سنوات حكم الرئيس عمر البشير (1989-2019).

وكان هذا القصر القديم مقر الحكومة السودانية منذ ما يزيد عن المئة عام وحتى العقود التي تلت استقلال البلاد عام 1956.

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استهداف المباني والأحياء السكنية

وأشار بيان “الدعم السريع”، إلى أن قوات الجيش استهدفت أيضاً “عددًا من المباني المدنية والأحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة مما تسبب في إصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء”.

ولم يصدر عن الجيش أي تعليق بشأن تدمير القصر الجمهوري القديم حتى الساعة (21: 11 ت.ج).

وتتواصل منذ 15 من إبريل الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات “الدعم السريع”، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

والأربعاء، أعلن الجيش موافقته على مبادرة منظمة “إيجاد” بتمديد الهدنة لمدة أسبوع بدأت الخميس 4 مايو الجاري، بينما أعلنت قوات الدعم السريع الجمعة، قبولها تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، استجابة لوساطة سعودية أمريكية، بينما لم تعلن بعد هدنة جديدة بين الطرفين المتحاربين.

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