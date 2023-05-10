عاجل.. توقعات “الأرصاد”: أمطار رعدية وسيول وبرد على عسير ومكة و3 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وأشار المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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السماء غائمة جزئيًا

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

أتربة مثارة على 5 مناطق

كما تتأثر مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، وتبوك، بالأتربة المثارة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والشمالي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.