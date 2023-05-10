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حيلة ماكرة.. تاجر مجوهرات يسرق نفسه في أستراليا
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حيلة ماكرة.. تاجر مجوهرات يسرق نفسه في أستراليا

حيلة ماكرة.. تاجر مجوهرات يسرق نفسه في أستراليا

حيلة ماكرة.. تاجر مجوهرات يسرق نفسه في أستراليا
٠٣:٠٦:١٢ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت الشرطة الأسترالية، القبض على ميشيل إلياس جيرماني، صاحب أحد أشهر شركات المجوهرات، التي تحمل اسم “جيرماني للمجوهرات”.

معلومات كاذبة

ووجهت الشرطة لجيرماني، تهمة الاحتيال والإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، حيث ادعى سرقة شركته الشهيرة، واتضح أنه قام بتدبير السرقة المزعومة.

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تعرض للتهديد

وأفادت الشرطة بأن جيرماني، البالغ من العمر 65 عاما، أخبر الضباط، في البداية أنه تعرض للتهديد من قبل رجلين متنكرين كعملاء في متجره في مبنى كوين فيكتوريا في سيدني، وذلك في يناير الماضي، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وبحسب الشرطة، قيل إن أحد الرجلين هدد الموظف بسكين، بينما طالب الآخر بالوصول إلى خزنة المجوهرات.

واعتقلت الشرطة، الشهر الماضي، شخصين هما، شانيل توفيونو (37 عاما)، ومنير حلو (57 عاما) بتهمة السرقة المزعومة.

واعتقلت الشرطة جيرماني بعد أن شكت أن السرقة كانت مجرد عملية احتيال.

وكان جيرماني ادعى أن الرجلين قاما بتكبيله هو والموظف الذي كان بصحبته، ثم فروا من المتجر بكمية كبيرة ومكلفة من المجوهرات.

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