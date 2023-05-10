بدعم الموارد البشرية.. مبادرة الدفء تنتشل 48 أسرة من براثن الفقر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توفير خدمات رعاية وحماية اجتماعية فعالة وشاملة تضمنت مشاركة مجتمعية تحت شعار “الدفء” للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة.

مبادرة الدفء

مبادر الدفء، انطلقت، بمكتب مكافحة التسول بالرياض لتأمين كسوة شتوية لـ48 مستفيدا، وتم اختيار الأسر من خلال برنامج الرعايه اللاحقة التي تقدم للمستفيدين من أجل تقويم سلوكهم، وفقا لـ”الوطن”.

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وأعلنت الموارد البشرية، بمشاركة مجتمعية مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن تقديم خدمة للقادرين والباحثين عن العمل من أبناء الأسر المستفيدة.

اكتفاء مادي ومعنوي

وتستهدف الخدمة، توفير كامل الدعم لهم من خلال تمكينهم ومساعدتهم للوصول للاكتفاء المادي والمعنوي، وتحقيق الهدف من ذلك عن طريق برنامج الرعاية اللاحقة في مكتب مكافحة التسول بمنطقه الرياض بمراحل مستمرة واستفاد من هذه الاتفاقية 15 مستفيدا.

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