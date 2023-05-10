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القوات الجوية تجلي 530 من المواطنين ورعايا الدول من السودان
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القوات الجوية تجلي 530 من المواطنين ورعايا الدول من السودان

القوات الجوية تجلي 530 من المواطنين ورعايا الدول من السودان

القوات الجوية تجلي 530 من المواطنين ورعايا الدول من السودان
٠٣:٠١:٥٣ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت القوات الجوية الملكية، 6 رحلات إجلاء،  من جمهورية السودان إلى المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء وحتى اليوم، أسفرت عن إجلاء نحو 530 شخصا، بينهم مواطنون، وآخرون ينتمون إلى 23 دولة.

أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا

وأجلت طائرات القوات الجوية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، مواطنو 32 دولة هي:

– تايلاند

– السويد

– نيجيريا

– مالي

– إريتريا

– الولايات المتحدة الأمريكية

– بريطانيا

– باكستان

– جنوب أفريقيا

– أستراليا

– الصومال

– أوغندا

– تنزانيا

– زامبيا

– بنين

– تشاد

– الفلبين

– كينيا

– النرويج

– فلسطين

– تركيا

– إندونيسيا

– السودان

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26 رحلة

وبلغ عدد الرحلات الأجنبية القادمة من السودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، 26 رحلة حملت على متنها 2889 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ينتمون إلى 6 دول، حسب “عكاظ”.

القوات البحرية

وفي سياق متصل، أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والأجنبية من السودان إلى المملكة،

بلغ 19 عملية إجلاء بحري، وذلك منذ انطلاق العمليات وحتى اليوم.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية، العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، أن سفن القوات البحرية التي نفذت عمليات الإجلاء بإسناد من أفرع القوات المسلحة،

هي سفن جلالة الملك الجبيل، والدرعية، والرياض، ومكة، وأبها، والطائف، وينبع، بالإضافة إلى السفينة المدنية “أمانة”.

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