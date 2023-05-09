استعدادًا لموسم الحج.. إصدار 4 آلاف تصريح لمساكن الحجاج وتهيئة 19 ألف حافلة

تواصل – فريق التحرير:

بحث صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، بديوان الإمارة بمكة المكرمة، الاستعدادات لموسم الحج وذلك خلال اجتماع اللجنة.

واستعرضت اللجنة، خطط الجهات وجاهزية المرافق والخدمات والمخيمات بالمشاعر المقدسة.

الاستعداد لموسم الحج

واطلع نائب أمير منطقة مكة، على الاستعدادات المبكرة للجهات لموسم حج هذا العام، حيث تم إصدار ما يزيد عن 4 آلاف تصريح لمساكن الحجاج وتهيئة أكثر من 19 ألف حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.

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تجارب ميدانية منفذة

كما ناقشت اللجنة، أوضاع جميع المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة، ونسب الإنجاز فيها للتأكد من جاهزيتها.

وتطرق الاجتماع إلى التجارب الميدانية المنفذة خلال الفترة الماضية بهدف التأكد من تمام الجاهزية لموسم الحج لهذا العام، بمشيئة الله.

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