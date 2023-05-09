الراحمون يرحمهم الرحمن.. قطة أرادت أن تشرب من صنبور مغلق وهذا ما حدث

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وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشهدا مؤثرا، بطله قطة تشعر بالعطش، ورجل رحيم القلب.

هذا ما فعله الرجل

وأظهر الفيديو قطة وقفت في مواجهة صنبور مياه مغلق، يبدو أنه في أحد المساجد، فيما مر رجل وفتح لها الصنبور، فمدت رأسها لتشرب حتى فرغت، فأعاد الرجل إغلاق الصنبور مرة أخرى.

وحاز الفيديو على عدد كبير من المشاهدات، بلغت نحو 65 ألف مشاهدة، حتى كتابة الخبر، فضلا عن العديد من التفاعلات والتعليقات وإعادة التغريد.

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قطة تشرب من زمزم

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر أحد ضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف يسقي قطة من مياه زمزم.

ووثق المقطع، قطة في رحاب الحرم المكي الشريف تشرب ماء زمزم من يد أحد ضيوف الرحمن في سكينة واطمئنان.

صداقة بين رجل إنقاذ وقطة

كما وثق مقطع فيديو علاقة وطيدة نشأت بين أحد رجال الإنقاذ، وقطة تم استخراجها من تحت أنقاض الزلزال المدمر.

ونشأت قصة الصداقة بين رجل إنقاذ تركي وقطة أنقذها من تحت الأنقاض بعد 129 ساعة من الزلزال.

المنقذ أطلق على صديقته الجديدة اسم “إنقاذ” ووعد أنه في حال لم يجد صاحبها سيتولى هو الاهتمام بها دائما.

وقد جاء في الحديث النبوي عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أن أبا قتادة دخل فسَكَبَتْ له وَضُوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات” (رواه ابو داود والترمذي).