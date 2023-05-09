للأمهات .. 5 طرق لتهدئة مشكلات التسنين لدى الطفل

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يؤكد أطباء الأطفال، أن التسنين عملية طبيعية تظهر فيها أسنان الطفل الأولى، والمعروفة أيضًا باسم الأسنان اللبنية، وعادة ما يحدث ذلك بين 4 أشهر و3 سنوات، عندما تندفع الأسنان من خلال اللثة، وقد يعاني الأطفال من عدم الراحة والألم.

ويوضح الأطباء، أن التسنين يعتبر جزءًا طبيعيًا وضروريًا من نمو الطفل، ولكن يمكن للوالدين وخاصة الأمهات المساعدة في تخفيف انزعاج أطفالهم من خلال القيام ببعض الأشياء.

وهناك بعض الأعراض لتسنين الطفل والعلاجات المناسبة، وفقا لما نشره موقع ” healthshots” كالتالي:

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أعراض تسنين الطفل

– سيلان اللعاب المفرط

– ميل لقضم ومضغ أي شيء تقريبا.

– انتفاخ اللثة وحساسيتها.

– فرك أو شد الأذنين والعينين والأنف.

– ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم (عادة أقل من 38 درجة مئوية).

عندما تظهر السن أخيرًا ، تصبح اللثة حمراء ومؤلمة، قد يعانون من أنماط نوم متقطعة وزيادة في حركات الأمعاء أيضًا، من الضروري ملاحظة أن هذه الأعراض طبيعية وليست سببًا للقلق.

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علاجات لتهدئة آلام التسنين لدى الطفل

1. عضاضات الأسنان: يُنصح باستخدام عضاضات الأطفال، وهي عبارة عن ألعاب مصممة للمضغ ، مما يوفر لطفلك شيئًا يقضمه لتخفيف الانزعاج.

2. منشفة باردة: يمكن أن توفر قطعة قماش مبللة ونظيفة تم تبريدها في الثلاجة راحة فورية لثة طفلك الملتهبة، يمكنك أيضًا استخدام منشفة مجمدة ، لكن تأكد من لفها بقطعة قماش رقيقة أو منشفة لمنع أي حروق ثلجية.

3. فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة: يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتدليك لثة طفلك برفق، هذا يساعد على تخفيف الانزعاج وتحسين الدورة الدموية ، مما يعزز الشفاء.

4. الفاكهة والخضراوات: يمكن إعطاء الفواكه والخضراوات النيئة مثل الجزر والخيار والتفاح لطفلك، إذا كان أكبر من 6 أشهر ، لقضمه ومضغه، إنها آمنة وصحية وتوفر الضغط اللازم الذي يخفف الألم والحكة في اللثة ومع ذلك، من الضروري الإشراف على طفلك أثناء هذه العملية لتجنب مخاطر الاختناق.

5. جل التسنين والأدوية: إذا كان طفلك يعاني من ألم شديد، يمكنك التفكير في استخدام المواد الهلامية أو الأدوية، من الضروري استشارة طبيب الأطفال قبل إعطاء أي دواء لطفلك.

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