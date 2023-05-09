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تطبيق واتساب يطور وظيفة جديدة.. تعرف عليها

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تطبيق واتساب يطور وظيفة جديدة.. تعرف عليها

تطبيق واتساب يطور وظيفة جديدة.. تعرف عليها

تطبيق واتساب يطور وظيفة جديدة.. تعرف عليها
٠١:٥١:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة واتسآب تطوير وظيفة استطلاع الرأي، بإنشاء استطلاعات رأي تسمح بالتصويت لمرة واحدة فقط.

وقالت الشركة إن على المستخدم، الذي يرغب في إنشاء استطلاع رأي، تعطيل الخيار “allow multiple answers” قبل نشر الاستطلاع.

ميزة جديدة في الواتساب

ومع الميزة الجديدة من المفترض أيضاً أن يصبح العثور على استطلاعات الرأي في الدردشات وتتبع النتائج أسهل.

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وسيحصل الآن منشئو الاستطلاع على إشعارا عند الاستجابة له، كما يمكن أيضا تصفية الدردشات حسب استطلاعات الرأي، تماما كما هو الحال مع الصور أو مقاطع الفيديو أو الروابط.

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تحذير من مكالمات مريبة

وفي وقت سابق، اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق واتساب، الذين يبلغ عددهم أكثر من ملياري شخص من تلقيهم مكالمات مريبة من دول مختلفة.

وذكر موقع “مينت” الإخباري أن المحتالين يستخدمون “واتساب” مرة أخرى للإيقاع بمستخدمي التطبيق.

 

واشتكى عدد من مستخدمي التطبيق من تعرضهم لمحاولات احتيال من أرقام دولية، وهو أمر يظهر أن التطبيق بات مجددا وسيلة في أيدي المحتالين في العالم الافتراضي.

 

وجاءت التحذيرات من هذه الأرقام:

1-إثيوبيا (251+)

2- ماليزيا (60+)

3- إندونيسيا (62+)

4- كينيا (254+)

5- فيتنام (84+)

لكن مقدمات الأرقام هذه لا تعني بالضرورة أن يكون المحتالون قد أجروا المكالمات أو بعثوا الرسائل من هذه الدول.

كما أنه بوسع المحتالين أيضا شراء الأرقام الدولية من وكالات في هذه الدولة أو تلك.

 

وكشف العديد من المستخدمين في موقع التدوين المصغر “تويتر” عن تعرضهم لمحاولات احتيال عبر “واتساب”، مثل مستخدم هندي قال إنه تلقى 3 مكالمات من إندونيسيا.

 

يذكر أنه يفضل في الوقت الراهن تجاهل هذه المكالمات وعدم الرد عليها، وبوسعهم أيضا حظر أصحاب هذه المكالمات والإبلاغ عنها.

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