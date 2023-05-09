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“العسل المغشوش” أصاب ابنته بمرض خطير.. قصة النحال “حسن القرني”
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“العسل المغشوش” أصاب ابنته بمرض خطير.. قصة النحال “حسن القرني”

“العسل المغشوش” أصاب ابنته بمرض خطير.. قصة النحال “حسن القرني”

“العسل المغشوش” أصاب ابنته بمرض خطير.. قصة النحال “حسن القرني”
٠٢:٢٤:٤٩ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحول حسن القرني، إلى أحد مربي النحل ومنتجي العسل، بمنطقة تبوك، بسبب موقف شخصي حدث معه، حسبما روى، أن ابنته أصيبت بالسكري بسبب العسل المغشوش.

الدراسة العلمية

وفي فيديو بثته قناة “الإخبارية” قال القرني إن هذا الموقف دفعه إلى التوسع في تربية النحل وإنتاج العسل الطبيعي الخام، والجبلي، مستزيدا من ذلك بالدراسة العلمية، لخلية النحل وطرق ومتطلبات التربية والإنتاج، وكذلك المنتجات التحويلية، والاستشفاء بالعسل، ومنتوجات النحل.

تدريب على إنشاء مناحل

وحصل القرني على شهادات دولية معتمدة بالخبرة في مجال تربية النحل، والتدريب على إنشاء مناحل وإنتاج العسل، كما كشف عن جهاز جديد، جرى تطويره في ألمانيا، لاستنشاق هواء خلية النحل، وذلك للمصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

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لدغ النحل

وكشف القرني عن استخدام طريقة “لدغ النحل” في العلاج، عن طريق جهاز مثبت به ما يشبه الميكروسكوب، ويستخدم لعلاج الروماتيزم، والروماتيد، وأنواع من السرطان، بإشراف طبي.

مسحوق النشا لتمييز العسل

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة للادعاءات المنتشرة بأن يمكن التفريق بين العسل المغشوش والأصلي عبر القدرة على امتصاص النشا.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن الأقاويل حول التمييز بين العسـل الطبيعي والعسل المغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا، هو رأي خاطئ، وطريقة غير علمية.
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