تارك الصلاة هل تجوز غيبته؟

تواصل – فريق التحرير:

أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال وجهه أحد المتابعين قال: “هل تجوز غيبة تارك الصلاة، أو نصيحة الناس منه في حال السؤال عنه.

لا مصلحة فيها

وأفاد الفوزان أنه لا تجوز غيبة تارك الصلاة، لأنها لا مصلحة فيها، إلا إذا كان هذا من باب المشورة، أو التحذير من صحبته، أو أن يترتب على هذا مصلحة أخرى، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته، فإنك تبين ما فيه من العيوب.

وتابع: ولا شك أن ترك الصلاة أعظم العيوب وأخطرها، فإذا استشارك أحد في معاملته بأي أنواع من المعاملة التي تنبني على الأمانة والصدق، فإنك تبين ما فيه.

وأردف عضو هيئة كبار العلماء، أما الغيبة من غير مصلحة راجحة تترتب عليها، فإنها محرمة، وباقية على الأصل، وذلك لقول الله عز وجل: “أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه”.

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أسباب زيادة الرزق

وفي سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – يتحدث فيه عن أهم أسباب زيادة الرزق.

وفي المقطع النادر، كشف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن كل شيء منذ أن خلق القلم مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ.

وأضاف أن الله تعالى عندما خلق القلم قال: اكتب؛ قال وماذا أكتب؟

قال: ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة، ما هو كائن إلى يوم القيامة.

وبين أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: “إن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر، بعث الله إليه ملكًا ينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد”.