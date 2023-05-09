بمكافأة شهرية.. تجمع القصيم الصحي يعلن عن 232 فرصة تدريبية عبر تمهير
تواصل – فريق التحرير:
أعلن تجمع القصيم الصحي توفر 232 فرصة تدريبية على رأس العمل بمختلف التخصصات عبر برنامج (تمهير)، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الفرص التدريبية:
– أخصائي تخاطب.
– أخصائي خدمة عملاء.
– مترجم.
– محاسب.
– محلل بيانات.
– محلل سياسات.
– أخصائي إدارة المخاطر.
– أخصائي استراتيجيات.
– أخصائي إحصاء .
– أخصائي اجتماعية.
– أخصائي إدارة التغيير.
– أخصائي إدارة مخاطر.
– أخصائي بصريات.
– أخصائي شبكات حاسب.
– أخصائي صحة وسلامة مهنية.
– أخصائي ضمان الجودة الطبية.
– أخصائي مختبر.
– مُحلل نظم تقنية المعلومات.
– أخصائي نفسية.
– أخصائي استمرارية الأعمال.
– أخصائي تعزيز الصحة.
الشروط:
1- أن يكون المتقدمين من المواطنين.
2- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
3- أن لا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
6- موائمة التخصص مع الفرصة التدريبية.
مزايا برنامج (تمهير):
1- مكافأة مالية (3,000) للبكالوريوس فأعلى.
2- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
3- دورات تدريبية الكترونية.
4- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/17هـ الموافق 2023/06/06م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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