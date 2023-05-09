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بمكافأة شهرية.. تجمع القصيم الصحي يعلن عن 232 فرصة تدريبية عبر تمهير
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بمكافأة شهرية.. تجمع القصيم الصحي يعلن عن 232 فرصة تدريبية عبر تمهير

بمكافأة شهرية.. تجمع القصيم الصحي يعلن عن 232 فرصة تدريبية عبر تمهير

بمكافأة شهرية.. تجمع القصيم الصحي يعلن عن 232 فرصة تدريبية عبر تمهير
٠١:١٢:٤٨ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تجمع القصيم الصحي توفر 232 فرصة تدريبية على رأس العمل بمختلف التخصصات عبر برنامج (تمهير)، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفرص التدريبية:

– أخصائي تخاطب.
– أخصائي خدمة عملاء.
– مترجم.
– محاسب.
– محلل بيانات.
– محلل سياسات.
– أخصائي إدارة المخاطر.
– أخصائي استراتيجيات.
– أخصائي إحصاء .
– أخصائي اجتماعية.
– أخصائي إدارة التغيير.
– أخصائي إدارة مخاطر.
– أخصائي بصريات.
– أخصائي شبكات حاسب.
– أخصائي صحة وسلامة مهنية.
– أخصائي ضمان الجودة الطبية.
– أخصائي مختبر.
– مُحلل نظم تقنية المعلومات.
– أخصائي نفسية.
– أخصائي استمرارية الأعمال.
– أخصائي تعزيز الصحة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدمين من المواطنين.
2- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
3- أن لا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
6- موائمة التخصص مع الفرصة التدريبية.

مزايا برنامج (تمهير):

1- مكافأة مالية (3,000) للبكالوريوس فأعلى.
2- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
3- دورات تدريبية الكترونية.
4- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/17هـ الموافق 2023/06/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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