بمكافأة شهرية.. تجمع القصيم الصحي يعلن عن 232 فرصة تدريبية عبر تمهير

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أعلن تجمع القصيم الصحي توفر 232 فرصة تدريبية على رأس العمل بمختلف التخصصات عبر برنامج (تمهير)، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفرص التدريبية:

– أخصائي تخاطب.

– أخصائي خدمة عملاء.

– مترجم.

– محاسب.

– محلل بيانات.

– محلل سياسات.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– أخصائي استراتيجيات.

– أخصائي إحصاء .

– أخصائي اجتماعية.

– أخصائي إدارة التغيير.

– أخصائي إدارة مخاطر.

– أخصائي بصريات.

– أخصائي شبكات حاسب.

– أخصائي صحة وسلامة مهنية.

– أخصائي ضمان الجودة الطبية.

– أخصائي مختبر.

– مُحلل نظم تقنية المعلومات.

– أخصائي نفسية.

– أخصائي استمرارية الأعمال.

– أخصائي تعزيز الصحة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدمين من المواطنين.

2- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

3- أن لا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

6- موائمة التخصص مع الفرصة التدريبية.

مزايا برنامج (تمهير):

1- مكافأة مالية (3,000) للبكالوريوس فأعلى.

2- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

3- دورات تدريبية الكترونية.

4- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/17هـ الموافق 2023/06/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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