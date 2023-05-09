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العراق يحبط تهريب شحنة مخدرات كانت في طريقها لدولة عربية
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العراق يحبط تهريب شحنة مخدرات كانت في طريقها لدولة عربية

العراق يحبط تهريب شحنة مخدرات كانت في طريقها لدولة عربية

العراق يحبط تهريب شحنة مخدرات كانت في طريقها لدولة عربية
٠١:١٣:٤٠ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أحبط جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، عملية تهريب مخدرات في منفذ طريبيل الحدودي وتم القبض على مهربيها.

ضبط مخدرات قبل تهريبها للأردن

وأوضح جهاز المخابرات الوطني العراقي، أن شحنة المخدرات التي تم ضبطها كانت معدة لإدخالها إلى الأردن.

وقبل أسابيع، أعلنت البحرية الأمريكية، تم مصادرة شحنة من المخدرات على متن سفينة صيد إيرانية في خليج عمان تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون دولار.

مخدرات بسفينة صيد إيرانية

وقالت قيادة القوات المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي، إن فرق الاستجابة السريعة التابع لخفر السواحل الأمريكي صادر أكثر من 30 مليون دولار من الهيروين والميثامفيتامين من سفينة صيد تمر عبر خليج عمان”.

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محتويات شحنة المخدرات

وأضافت القيادة المركزية، أن الشحنة التي تحتوي على 580 كيلوغراماً من الميثامفيتامين و 35 كيلوغراماً من الهيروين تم مصادرتها من سفينة تعبر المياه الدولية بعد مغادرتها شاه باهار بإيران.

فرق الاستجابة السريعة

يذكر أن فرق الاستجابة السريعة هو جزء من وحدة من سفن خفر السواحل الأمريكية المنتشرة في المنطقة ضمن فرقة العمل المشتركة 150 التي تقوم حاليا بقيادة المملكة المتحدة بعمليات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب في خليج عمان والمحيط الهندي، بما في ذلك حركة الأفراد والأسلحة والمخدرات والفحم النباتي.

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الكلمات الدلالية:
الأردن العراق عمان مخدرات

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