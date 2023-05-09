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الأربعاء 20 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأربعاء 20 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأربعاء 20 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠١:٤٨:٥٤ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 20 شوال 1444 هجرية، الموافق 10 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:28 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:47، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:17 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:44 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 20 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 20 شوال

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:22

المدينة – 4:15

الرياض – 3:47

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:36

المدينة – 3:44

الرياض – 3:16

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:50

المدينة – 6:56

الرياض – 6:28

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:20

المدينة – 8:26

الرياض – 7:58

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